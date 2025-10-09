Sénégal: Dr Fatma Guenoune - «Le cancer, c'est toute l'année ! »

9 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Aida Gueye

Vêtue de rose, Dr Fatma Guenoune, présidente de la Lisca, exhorte les femmes à ne pas attendre le mois d'octobre pour se faire dépister. « C'est vrai qu'octobre est un mois d'engouement et de mobilisation, où tout le monde se met au rose. Cela pousse les femmes à venir se faire dépister, et c'est pourquoi on détecte beaucoup de cas en octobre. Mais le cancer, c'est toute l'année», affirme-t-elle.

En 2025 encore, de nombreuses femmes consultent à un stade avancé, déplore-t-elle. Dès le premier jour des consultations gratuites, la Lisca a enregistré trois nouveaux cas. «Chaque jour, nous recevons des cas de cancers et de tumeurs avancées », souligne Dr Guenoune.

Les chiffres du Centre international de recherche sur le cancer confirment cette tendance. Au Sénégal, le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent avec 2.064 nouveaux cas par an, suivi du cancer du sein (1 838 cas), selon le Dr Guenoune. Bien que la campagne «Octobre rose» soit dédiée à la lutte contre le cancer du sein et à la sensibilisation, elle symbolise aussi la mobilisation contre ces deux maladies. La présidente de la Lisca regrette toutefois l'absence de données nationales fiables, faute de registre du cancer. «Sans registre, il est difficile d'identifier les zones où intensifier la sensibilisation », déplore Dr Amadou Cissé.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.