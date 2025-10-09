Congo-Kinshasa: 10ème édition de l'Expo Béton - Guylain Nyembo présente la stratégie gouvernementale de développement et d'attractivité du pays

En présence de la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, SE Judith Suminwa( Primature de la République Démocratique du Congo ), représentante personnelle du Chef de l'État, SEM Félix-Antoine Tshisekedi, le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a pris part, ce mercredi 8 octobre 2025, à l'ouverture de la 10ème édition de l'Expo Béton, placée sous le thème : « 100 milliards USD pour rebâtir la RDC : catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle ».

Intervenant en qualité de paneliste, le Ministre d'État Guylain Nyembo a présenté la vision du Gouvernement central pour asseoir les fondations d'une reconstruction nationale planifiée et inclusive, axée sur :

la valorisation du capital humain ;

la planification du développement à travers des projets structurants, tels que le PDL-145T ;

la bonne gouvernance ;

la rationalisation des investissements publics ;

l'attractivité économique et la compétitivité du pays ;

la coordination efficace de l'aide extérieure au service des priorités nationales.

Le Ministre d'État a souligné que la RDC post-conflit doit miser sur une planification rigoureuse, un leadership économique fort et une synergie entre les secteurs public et privé, afin de transformer le potentiel national en richesse durable au bénéfice de la population.

« La RDC ne se plaint pas ; elle avance avec résilience, détermination et dignité sur la voie de son développement », a déclaré Guylain Nyembo.

Placé sous le signe de la reconstruction et du développement durable en RDC, cette édition anniversaire est organisée dans un contexte marqué par les défis d'urbanisation, de relance économique et de modernisation des infrastructures publiques, a déclaré Jean Bamanisa à la veille de l'ouverture officielle des travaux.