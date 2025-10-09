Le Ministère des Droits Humains a confirmé la tenue de la toute première édition du Forum National des Droits Humains, qui s'ouvre aujourd'hui, jeudi 9 octobre 2025 à 8h30 au prestigieux Palais du Peuple. Cet événement crucial, qui va se clôturer le vendredi 10 octobre, se déroule dans un contexte de forte détermination gouvernementale, malgré ce que le Ministère qualifie de « campagne médiatique ourdie par des officines proches du Rwanda » visant à saper cette initiative majeure pour la République Démocratique du Congo.

C'est un rendez-vous capital pour la consolidation de l'Etat de droit en RDC. Pendant deux jours, le Forum se veut un cadre d'échange de haut niveau réunissant des acteurs clés de la Nation : le Gouvernement, les Gouverneurs des provinces, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), ainsi que les défenseurs des droits de l'homme et les forces vives de la Société civile. L'objectif est de mener une réflexion profonde sur la promotion et la protection des droits humains dans le pays.

Deux thématiques centrales domineront les débats : la Justice transitionnelle, un mécanisme essentiel pour panser les plaies des conflits passés ; et le plaidoyer pour la reconnaissance du GENOCOST, un combat mémoriel et juridique de la plus haute importance pour la RDC. Comme le souligne le Ministère, cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à renforcer durablement la culture des droits humains sur l'ensemble du territoire national.

Une réponse ferme aux tentatives de déstabilisation

La tenue de ce forum est également un acte de souveraineté. En effet, dans un communiqué publié le 7 octobre dernier, le Cabinet du Ministre des Droits Humains a tenu à couper court à une campagne de désinformation. Il a formellement démenti avoir perçu une somme de quatre millions de dollars qui appartiendrait à un prétendu groupe de « Défenseurs des Droits de l'Homme ».

Le Ministère a clarifié l'existence d'un DTO (Dossier de Traitement d'Ordonnancement) n°2321/25 au Ministère des Finances. Il précise que ces fonds, une fois décaissés, seront exclusivement alloués à des « travaux précis et importants de monitoring et d'évaluation de préjudices », et non à des « individus regroupés autour des personnalités proches du Rwanda et prêts à cracher sur les intérêts de la République ».

Par cette mise au point, le Ministère affiche une détermination sans faille, martelant : "rien ne fera reculer notre engagement et notre détermination en faveur de la promotion et la protection des Droits Humains en RDC".