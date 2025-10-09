Le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Djoli, a, au nom du président Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, procédé, ce mardi 7 octobre 2025, dans la salle du banquet du Palais du Peuple, à l'ouverture de l'atelier d'élaboration et adoption du plan d'action triennal 2025 - 2027 de la COPEMA -Coalition des Parlementaires pour l'élimination du Paludisme en RDC-.

Dans son intervention, le professeur Jacques Djoli Eseng'ekeli a, chiffres à l'appui, relevé le fait que le paludisme demeure l'un des premiers facteurs de maladies et de décès en RDC. Cela, avant de présenter cet atelier comme un rempart pour sauver des vies des Congolais contre ce fléau.

« Le paludisme est aujourd'hui l'un des principaux défis de santé publique en RDC. Il constitue la cause majeure de morbidité et de mortalité, affectant particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Selon les statistiques, 27,3 millions de cas et 24 880 décès déclarés en 2022, soit une augmentation de 9,2% et 11,2% respectivement par rapport à 2021.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Entre 2022 et 2023, le nombre de cas de paludisme a augmenté de 1,18%, passant de 310 à 313 pour 1000 habitants à risque. En 2024, plus de 29 millions de cas ont été comptabilisés et 21 260 décès enregistrés. Ce tableau place la RDC au deuxième rang des pays les plus touchés en Afrique et au troisième au niveau mondial. En effet, cet atelier constitue une étape décisive dans la structuration de la pensée de ce réseau parlementaire contre le paludisme, afin que la vie de nos concitoyens soit de plus en plus protégée et assainie », a déclaré le rapporteur Jacques Djoli, qui a remercié le PNLP et Impact Santé Afrique pour leurs efforts et leur appui.

Bien avant, la présidente de la Commission socioculturelle, Dorothée Madiya, a, dans son mot d'ouverture, brossé un tableau sombre du paludisme en République Démocratique du Congo, tout en mettant un accent particulier sur le plaidoyer que doit mener les élus du peuple au niveau du Parlement, dans l'optique de renverser la tendance du paludisme en RDC.

Les élus du peuple, ensemble avec le PNLP et d'autres structures de la société civile, sont appelés, après travaux en atelier, à élaborer et adopter le plan d'action triennal 2025 - 2027 de la COPEMA.