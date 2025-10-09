Cote d'Ivoire: Industrie & Investissement - 'Dangote Cement' lance officiellement ses activités en Côte d'Ivoire

Un souffle nouveau pour le BTP et l'emploi local en Côte d'Ivoire. Le géant nigérian Dangote Cement, filiale du groupe fondé par Aliko Dangote, a officiellement lancé ses activités à Attingué, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. L'annonce a été faite, le mercredi 8 octobre 2025, par Serge Gbotta, Directeur général de Dangote Cement Côte d'Ivoire, au Novotel Abidjan-Marcory.

Sur une superficie de 50 hectares, l'usine dispose d'une capacité de production de 3 millions de tonnes de ciment par an, ce qui en fait l'une des plus grandes installations du groupe hors du Nigeria.

Ce projet stratégique, dont l'investissement est évalué à 100 milliards de FCFA, incarne la vision d'Aliko Dangote. A savoir, bâtir une Afrique autosuffisante, moins dépendante des importations et capable de transformer ses propres ressources en produits finis de qualité mondiale.

Un projet industriel d'envergure

Avec cette implantation, la Côte d'Ivoire devient le 11e pays africain à accueillir une unité de production de Dangote Cement. Le groupe, qui affiche une capacité totale de 55 millions de tonnes par an sur le continent, entend contribuer au développement des infrastructures ivoiriennes et répondre à une demande croissante en matériaux de construction, portée par la forte urbanisation et les chantiers structurants du pays.

Selon les prévisions, l'usine d'Attingué pourrait générer plus de 1000 emplois directs et indirects. Un levier significatif pour la jeunesse ivoirienne, mais aussi pour l'écosystème des PME locales - transporteurs, artisans du bâtiment, revendeurs, fournisseurs et sous-traitants.

Lors de la cérémonie de lancement, le Directeur général (Dg) de Dangote Cement Côte d'Ivoire, a tenu à rappeler la philosophie de l'entreprise : « Notre ambition est claire : offrir aux Ivoiriens un ciment de qualité internationale, produit localement, à un prix compétitif. L'usine d'Attingué n'est pas seulement une unité industrielle, c'est un symbole de confiance en l'avenir de la Côte d'Ivoire et un engagement à bâtir durablement aux côtés des communautés locales », a déclaré M. Gbotta.

Le Dg a également insisté sur les programmes de formation que la société entend mettre en place pour les jeunes ingénieurs et techniciens ivoiriens, à travers la Dangote Academy, afin de renforcer les compétences locales en management industriel.

Un atout pour les acteurs du marché

De son côté, le Directeur Commercial de Dangote Cement Côte d'Ivoire, Stéphane Tchimou a souligné l'impact direct de cette implantation sur les acteurs du BTP et les distributeurs : « Nous savons que les maçons, les artisans et les entrepreneurs ivoiriens ont besoin d'un ciment fiable, performant et disponible sans rupture. C'est pour eux que nous avons choisi d'implanter ici l'une de nos plus grandes unités. Notre réseau de distribution sera structuré pour garantir proximité et disponibilité dans toutes les régions du pays », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que l'entreprise envisage de mettre en place des mécanismes d'appui, notamment des facilités de crédit et une assistance commerciale, pour soutenir les petits revendeurs et dynamiser la chaîne de valeur.

Une fierté nationale et continentale

Au-delà de l'aspect purement industriel, Dangote Cement promet des initiatives communautaires autour de l'usine d'Attingué : ouverture de voies d'accès, projets d'adduction d'eau potable, soutien aux structures sanitaires locales. L'entreprise affiche sa volonté de s'inscrire dans une dynamique de développement durable et inclusif, en partenariat avec les collectivités locales et certaines ONG.

« Les risques de l'Afrique sont souvent exagérés. En réalité, ce continent regorge d'opportunités. Notre rôle est de raconter une nouvelle histoire, celle d'une Afrique qui produit, innove et bâtit pour ses enfants », résume Aliko Dangote, fondateur du groupe.

Avec son ciment premium décliné en plusieurs grades (CPJ 32.5R pour la maçonnerie, CPJ 42.5N pour les bâtiments et CPA 52.5 pour les grands ouvrages), Dangote Cement entend s'imposer comme un partenaire de confiance pour le BTP ivoirien.

L'usine d'Attingué, conçue pour être à la pointe de la technologie, devrait permettre au pays de réduire significativement ses importations de ciment et de devenir, à terme, un hub régional de production et d'exportation.

Il faut signaler que l'arrivée de Dangote Cement en Côte d'Ivoire ne se résume pas à l'ouverture d'une usine. C'est, à en croire, l'homme d'affaire, une promesse de croissance partagée, d'emplois créés et de savoir-faire transféré. Entre ambition industrielle, opportunités économiques et engagement social, le géant nigérian veut contribuer à écrire une nouvelle page de la construction ivoirienne.