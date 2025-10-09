C'est dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a présidé le 8 octobre 2025, à l'immeuble Sciam, au Plateau, la cérémonie de remise de distinction aux lauréats classés 2e et 3e du Prix national d'excellence du ministère de la Communication.

L'événement a mis à l'honneur deux figures emblématiques du monde des médias : Germaine Boni, rédactrice en chef de Fraternité Matin et Barthélemy Kouamé, chef d'entreprise et ancien journaliste. « C'est avec une grande émotion que nous recevons ces distinctions, symbole de la reconnaissance de nos efforts par les plus hautes autorités du pays », a déclaré Germaine Boni, au nom des lauréats.

Elle a salué la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, initiateur du Prix national d'excellence réinstauré en 2013 et exprimé sa reconnaissance au Premier ministre, au ministre de la Communication, à l'équipe de l'inspection générale et au point focal du Prix national d'excellence pour leur rigueur dans l'examen des dossiers. Elle a également formulé le voeu de voir la dotation du prix revalorisée et les 2e et 3e lauréats célébrés lors de la cérémonie officielle nationale au Palais présidentiel.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a salué la qualité du travail accompli par les lauréats et rappelé l'importance du Prix national d'excellence. « Ce prix, voulu et dynamisé par le Président de la République, vise à honorer les Ivoiriens dont les actions et les réalisations se distinguent par leur caractère exceptionnel. Il met en lumière les talents et les champions nationaux dans chaque secteur d'activité », a-t-il indiqué.

Le ministre a également félicité le jury pour son sérieux et sa transparence, avant d'encourager les récipiendaires à persévérer dans l'excellence. « Vous êtes des exemples de réussite, de patriotisme et de dévouement. Cette distinction doit être un appel à aller plus loin et à continuer de porter haut les couleurs de notre pays », a-t-il souligné.

Léandre Anoma-Kanié, inspecteur général au ministère de la Communication et membre du jury sectoriel, a relevé que la sélection des lauréats repose sur l'inscription en ligne, la qualité des dossiers, l'impact des actions menées, le respect de l'éthique professionnelle et un processus rigoureux incluant auditions, visites de terrain et validations successives par le ministère, la Primature et le comité national.

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère conviviale et empreinte de fierté.

En honorant ces acteurs des médias, le ministère de la Communication réaffirme son engagement à promouvoir l'excellence, la rigueur et le mérite, conformément à la vision du Chef de l'État de bâtir une Côte d'Ivoire d'excellence.