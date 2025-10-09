Afrique de l'Est: Le Premier Ministre se dirige vers Asmara pour une visite officielle en Érythrée

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, s'est dirigé jeudi vers l'Erythrée dans sa première visite depuis son accession à la Présidence du Conseil des Ministres, à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale Ambassadeur Mohieddin Salem, le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Eiser, et plusieurs conseillers.

La visite durera pour deux jours, au cours de laquelle il rencontrera le Président Isaias Afwerki et plusieurs responsables Erythréens.

Il a salué à l'aéroport de Port Soudan par le Ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, le Ministre de l'Agriculture professeur Esmat Qureshi, et plusieurs responsables.

Il convient de noter les relations approfondies et distinguées entre le Soudan et l'Érythrée sur tous les plans, ainsi que la position du gouvernement et du peuple érythréen, qui soutiennent le Soudan, sa sécurité et sa stabilité.

La visite à Asmara est une occasion d'examiner les perspectives de la coopération commune et de renforcer les liens solides qui unissent les peuples des deux pays dans tous les domaines.