Son Excellence l'Ambassadeur Idris Ismail, Chef du Comité National d'enquête sur les allégations américaines concernant l'utilisation d'armes chimiques, a déclaré que le Gouvernement du Soudan a donné des réponses précises et claires aux questions posées et que les enquêtes objectives actuellement menées réfutent totalement toute allégation de déni ou d'absence de coopération.

Dans un communiqué de la délégation de la République du Soudan devant le Conseil Exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques lors de sa 110e session, au titre du point 6 relatif à l'utilisation d'armes chimiques, et en réponse aux deux documents soumis par la République du Tchad devant le Conseil Exécutif, il a appelé dans ce contexte l'Etat du Tchad à assumer ses responsabilités régionales et à empêcher le flux d'armes et de combattants à travers ses frontières vers la milice rebelle qui commet de graves violations à l'encontre du peuple Soudanais.

Son Excellence a conclu son communiqué en affirmant que la République du Soudan continuera à coopérer pleinement avec l'Organisation de l'interdiction des armes chimiques et avec les États membres, conformément aux nobles objectifs de la Convention à la recherche d'un monde libre des armes chimiques.