Afrique de l'Ouest: Togo-RDC - Les Léopards déjà à Lomé après avoir affûté leurs armes à Abidjan

Les Léopards de la République Démocratique du Congo sont arrivés mercredi 8 octobre, dans la soirée à Lomé, au Togo, en provenance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où ils se sont préparés pendant quelques jours avant d'affronter les Eperviers du Togo, ce vendredi 10 octobre, au stade Kégué, pour le compte de la 9ème journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pour les deux dernières journées de cette campagne, la RDC et le Sénégal qui comptent respectivement 18 points et 16 points, se disputent à distance la première place du groupe. Les deux équipes ne jurent chacune que par la défaite de l'autre.

Les Léopards se sont sérieusement préparés à Abidjan pour ce match contre le Togo, n'oubliant aucun détail. Ils ont été soumis mardi à une journée chargée, marquée par deux séances d'entraînements matin et soir, a annoncé la Fédération congolaise de football association (Fecofa), sur ses canaux officiels.

« Journée chargé pour les Léopards de la RDC regroupés à Abidjan. Au menu de ce mardi, deux séances d'entraînements pour poursuivre la préparation avant le premier match face au Togo, le 10 octobre. Ils se sont entraînés avec beaucoup de sérieux et intensité. Ils sont déterminés à peaufiner les derniers réglages avant le choc conte le Togo», a-t-on lu sur la page facebook de la Fecofa.

L'effectif des Léopards au grand complet

Pendant ce temps, l'effectif des Léopards convoqués en prévision de ce match a affiché au grand complet avec l'arrivée de quatre derniers joueurs qui sont : Théo Bongonda, Wan-Bissaka, Jackson Muleka et Brian Cipenga, au quartier général d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Au match aller entre les deux équipes livré, à Kinshasa, les Léopards de la RDC s'étaient imposés 1-0. Pour ce match retour où la RDC et le Sénégal se disputent à distance la première place du groupe, synonyme d'une qualification directe pour la Coupe du monde, les Léopards n'ont pas d'autres choix, que de mouiller sérieusement le maillot pour arracher les trois points, en attendant le dernier match contre les Crocodiles de Nil du Soudan, le 14 octobre, à Kinshasa.

Ci-après, la liste de tous les joueurs présents à Abidjan : Bertaud Dimitry, Timothy Fayulu, Lionnel Mpasi, Gédéon Kalulu, Arthur Masuaku, Joris Kayembe, Rocky Bushiri, Dylan Batubinsika, Chancel Mbemba, Axel Tuazenbe Edo Kayembe , Charles Pickel, Nathanaël Mbuku, Elia Meschack, Noah Sadiki, Samuel Essende, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Samuel Moutoussamy, Mukau Ngal'Ayel, Steve Kapuadi, Théo Bongonda, Jackson Muleka, Brian Cipenga, Wan Bissaka.