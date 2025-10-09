Congo-Kinshasa: Acteurs publics et société civile unis pour accélérer le développement local dans la Tshopo

Du 29 septembre au 2 octobre 2025, la salle de conférence de l'assemblée Provinciale à Kisangani a servi de cadre à un moment fort de concertation et de partage : plus de cinquante acteurs institutionnels, techniques et communautaires se sont réunis pour élaborer le Plan de Développement de la Province de la Tshopo (PDP 2025-2029).

Le PNUD a présenté les réalisations et défis du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T), suscitant un vif intérêt parmi les participants.

L'intervention illustrée par de nombreuses images des 99 ouvrages prévus dans la province, a mis en lumière les progrès réalisés : écoles, centres de santé, bâtiments administratifs, infrastructures socioéconomiques. Pour nombre de participants, souvent éloignés des territoires d'intervention, ces réalisations ont été une véritable révélation.

Pour Mme Ir. Mélanie Lombo, le PDL-145T est « un programme porteur d'espoir qui améliorera les conditions de vie des populations rurales. Les doutes et incertitudes autour du PDL ont été dissipés », impressionné par la qualité des constructions et par la dynamique d'action sur le terrain.

Les échanges ont permis d'intégrer les acquis du programme dans la planification provinciale et de consolider le dialogue entre institutions et communautés.

M. Alphonse Longongo, représentant de la société civile, a salué la beauté et l'utilité des infrastructures et appelle à poursuivre les efforts pour achever les chantiers.

Cette synergie autour du PDP confirme la place du PDL-145T comme levier de transformation et de cohésion territoriale dans la province.