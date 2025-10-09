Togo: Le premier gouvernement de la Ve République dévoilé

9 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le suspense a pris fin. Après plus de cinq mois d'attente, le premier gouvernement de la Ve République a été dévoilé mercredi soir. Ce jeudi, La Nouvelle Tribune publie l'intégralité de la liste des ministres nommés par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Ce nouveau gouvernement se distingue par sa structure repensée et une organisation inédite autour de pôles ministériels stratégiques. Il associe ministres de plein exercice et ministres délégués, avec pour objectif de renforcer la coordination, la réactivité et l'efficacité de l'action publique.

La composition met en lumière une volonté affirmée de renouvellement générationnel, avec l'arrivée de plusieurs nouvelles figures, tout en s'appuyant sur des personnalités expérimentées issues de la précédente équipe.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.