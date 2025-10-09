Congo-Kinshasa: A Sake - Le Coordonnateur du SNU Bruno Lemarquis salue la résilience des femmes

L'autonomisation des femmes s'impose de plus en plus comme un levier de stabilité et de développement à l'Est de la RDC. C'est ce qu'a pu constater Bruno Lemarquis, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU et Coordinateur humanitaire, lors de sa visite ce samedi à Sake, dans le territoire de Masisi. Accueilli par les bénéficiaires du « Projet de Renforcement du Leadership Féminin et de la Réinsertion Socio-économique », mis en oeuvre par la Coopérative Tuungane avec l'appui du PNUD, M. Lemarquis a découvert des femmes déterminées, porteuses d'un nouvel élan d'espoir pour leurs familles et leurs communautés.

« Aujourd'hui à Sake, nous voyons des visages qui rayonnent de joie. C'est une belle histoire et un bel exemple », a déclaré le diplomate onusien, saluant l'impact du projet sur la vie quotidienne : reprise des activités agricoles, retour des enfants à l'école et relance progressive de la vie sociale. » Tout en remerciant le PNUD pour son appui, il a tenu à rendre hommage aux femmes elles-mêmes, véritables actrices de la transformation locale. « Les principaux acteurs du développement, c'est vous. Bravo ! », a-t-il lancé sous les applaudissements des bénéficiaires.

Parmi les activités de relèvement figure aussi la filière coupe et couture visité par le Coordonnateur humanitaire

Tout en remerciant le PNUD et ses bailleurs : le Canada, le Fonarev, la Suède, la Corée et le Gouvernement Britannique, Mme Zaina HAKIZA, Coordinatrice de la Coopérative Tuungana a affirmé que « Cette visite vient confirmer l'importance des initiatives communautaires centrées sur les femmes, considérées comme un pilier de la cohésion sociale et de la reconstruction économique dans cette région marquée par les conflits ».

Lancé depuis le 1er aout 2025, ce projet a permis d'atteindre les résultats suivants :

- Le renforcement des capacités de leadership pour 150 femmes et filles à Sake

- La relance de 25 activités génératrices de revenus collectives et 150 AGR individuelles des femmes des différentes catégories (déplacées, retournées, personnes marginalisées, peuples autochtones pygmées, des victimes de la guerre (handicapées, veuves, orphelines...).

- L'aménagement d'un espace (pavillon réhabilité) au marché de Sake. Il s'agit d'un cadre offert aux bénéficiaires pour l'exposition et écoulement de leurs productions et marchandises dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de promotion et bien plus un lieu d'intégration, de rencontre et d'émancipation,

- La reconstitution de quelques équipements du centre perdus lors de la guerre (machines à coudre, outils aratoires,) et qui profitent aujourd'hui à +/- 380 bénéficiaires indirects engagées dans les activités agricoles, la coupe et couture,...

- L'achat d'un tricycle et d'un moulin à manioc pour faciliter les activités des bénéficiaires des filières transformation du manioc et autres petits commerces.

« Ce travail collectif est un facteur de cohésion sociale, car les femmes des différents horizons de Sake apprennent à travailler ensemble, à reconstruire la confiance et à retisser le tissu communautaire déchiré par les conflits», a conclut Mme Zaina.