Sénégal: Des agents de l'Etat reboisent cinq établissements scolaires

Tambacounda — L'amicale du comité régional de développement (CRD) de Tambacounda, a organisé, jeudi, une journée de reboisement dans cinq établissements d'enseignement moyen et élémentaire de la ville, a constaté l'APS.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du plan d'action de cette association regroupant des agents de l'Etat en service dans cette région orientale du Sénégal.

"Cette activité qui réunit les membres de l'amicale concerne [deux] établissements d'enseignement élémentaire et trois établissements d'enseignement moyen", a déclaré Mohamadou Mballo, président de ladite amicale.

Il s'exprimait en marge du démarrage des activités de reboisement, en présence de l'adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargée du développement, du préfet, de l'inspecteur d'académie et de l'inspecteur régional des Eaux-et-Forêts.

"Dans le cadre de ces activités de reboisement, nous avons prévu 46 plants d'arbres dans les écoles ciblées [...]", a précisé M. Mballo, selon qui cette initiative "vise à améliorer l'environnement et le cadre de vie dans les écoles [...] mais aussi à préparer les générations futures face aux changements climatiques".

L'adjointe au gouverneur de la région Tambacounda, chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, a salué cette initiative de l'amicale du CRD qui "entre dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des élèves et enseignants des établissements scolaires ciblés".

Au collège Moriba Diakhité où s'est déroulée la première partie de ces activités de reboisement, Diarryatou Ndiaye a encouragé les élèves et les autres acteurs des établissements ciblés à entretenir les arbres plantés.

Elle a rappelé à cette occasion le rôle crucial de l'écosystème forestier dans l'épanouissement scolaire des élèves.