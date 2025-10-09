Sénégal: Un responsable plaide pour l'implication de La Poste dans la digitalisation de l'administration

Saint-Louis — Le directeur de La Poste à Saint-Louis (nord), Aliou Dème, a souligné jeudi la nécessité d'impliquer davantage les services postaux dans le projet de digitalisation de l'administration publique.

"Nos gouvernants doivent soutenir La Poste dans son combat pour le redressement et la relance et l'impliquer davantage dans le vaste et ambitieux projet de digitalisation de l'administration, compte tenu de son vaste réseau et de son maillage unique du territoire national", a-t-il notamment déclaré.

M. Dème intervenait à l'occasion de la 151e édition de la Journée mondiale de La Poste, portant sur le thème "Service local, portée mondiale".

Il a signalé que La Poste du Sénégal a mis en place son système d'information sur les métiers, dénommé DigitalPost, et est en train de lancer en même temps une plateforme innovante dénommée Postpay, "un portefeuille électronique100/100 sénégalais".

Il dit espérer que le Conseil interministériel en perspective sur La Poste et la forte présence des autorités à cette commémoration représentent un témoignage de l'importance et de la considération que ces dernières accordent à La Poste.

Il a relevé qu'à travers le New Deal technologique, la digitalisation de l'administration est l'objectif principal des pouvoirs publics, avec comme finalité arriver un plus grand accès aux services de l'Etat.

Aïda Mbaye Dieng, adjointe au maire de Saint-Louis, a insisté sur l'importance du rôle histoire joué par les services postaux depuis des décennies.

"La Poste joue un rôle essentiel dans notre société depuis des décennies. Cette célébration nous invite à réfléchir sur le devenir de cette entreprise dans un monde en pleine mutation", a indiqué cette élue venue représenter le maire de Saint-Louis.

Elle a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de la municipalité à accompagner toutes les initiatives visant à moderniser les services postaux.

Le représentant du président du conseil départemental, Thiamba Seck, la représentante du gouverneur de la région, Ami Collé Diop, entre autres, ont également pris part à cette cérémonie.

Dans le cadre de cette édition de la Journée mondiale de la Poste, un don de sang a été organisé au niveau du bureau de La Poste situé dans les faubourgs de Sor.