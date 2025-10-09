Sénégal: Joseph Layousse Samb allonge la liste des départs vers l'étranger des Lions locaux

Dakar — L'ancien latéral gauche de Teungueth FC, Joseph Layousse Samb, officiellement présenté mercredi par le Stade Levallois, son nouveau club de Ligue 2 française, rejoint la longue liste des pensionnaires de l'équipe nationale locale ayant quitté le championnat sénégalais après le CHAN.

Médaillé de bronze avec les Lions lors du dernier Championnat d'Afrique des nations (CHAN), Joseph Layousse Samb a signé un contrat de trois ans avec le Stade Lavallois.

Désigné comme le meilleur latéral gauche de la Ligue 1 sénégalaise la saison dernière, Joseph Layousse Samb va découvrir un autre championnat.

Avant lui, cinq anciens pensionnaires de l'équipe nationale locale se sont engagés avec des clubs étrangers.

Il s'agit de Daouda Ba (AlMerreikh, Soudan), Ousseynou Fall Seck (Randers FC, Danemark), Baye Assane Ciss (FC Sheriff Tirasol, Moldavie), Seyni Mbaye Ndiaye (Celta Vigo, Espagne), Marc Diouf (TP Mazembe, République démocratique du Congo).