Sénégal: 'Octobre rose' - Près de 200 femmes et filles dépistées du cancer du col de l'utérus et du sein à Kolda

Kolda — Près de 200 femmes et jeunes filles du district sanitaire de Kolda (sud) ont été dépistées mercredi du cancer du sein et du col de l'utérus, dans le cadre de la campagne "Octobre rose", a-t-on appris du coordonnateur du mouvement à l'origine de cette initiative.

"Nous sommes à Kolda, avec la caravane du Mouvement des cadres patriotes (MONCAP) pour organiser des consultations gratuites sur le cancer du col de l'utérus et du sein et nous avons près de 200 femmes et jeunes filles dépistées", a déclaré docteur Mor Diagne, coordonnateur des "Vacances médicales patriotiques" et conseiller technique du ministre de Santé en charge de la pharmacie.

La caravane s'est fixée comme objectif de toucher plus de femmes et de jeunes filles pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein dans les trois régions naturelles de la Casamance, dans le cadre de la campagne "Octobre rose", a-t-il précisé.

Après les étapes de Ziguinchor et Bounkiling, dans la région de Sédhiou, la caravane médicale sera bouclée ce jeudi par le département de Vélingara, a-t-il fait savoir.

Plus de 700 femmes et jeunes filles ont été dépistées gratuitement dans les localités de Ziguinchor, Bounkiling et Kolda, selon les organisateurs.