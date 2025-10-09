Sénégal: Des 'femmes modèles' mises en avant pour impulser le changement chez des jeunes filles

Thiès — L'ONG Plan International une rencontre de restitution à Thiès, faisant suite à échanges initiés entre des femmes leaders présentées comme des modèles et des jeunes filles désignées comme des "championnes du changement", en vue d'amener ces dernières s'inspirer de leurs aînées.

"C'est une activité intéressante, dont l'objectif était de voir des personnalités qui puissent impacter, inspirer les jeunes", a expliqué Samba Fatim Mbaye, coordonnateur de Plan International à Thiès.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de restitution de cette rencontre initiée par Plan International à Thiès, mercredi, en présence de ces femmes modèles et jeunes filles engagées.

Selon M. Mbaye, l'idée était de "trouver des femmes de référence sur lesquelles on peut compter pour échanger avec ces jeunes filles".

Parmi les femmes leaders choisies figure notamment l'ancienne procureure de la République, Dior Fall, présentée comme une juriste ayant marqué les sphères nationale et internationale.

"Je pense qu'elle pouvait discuter avec ces jeunes, pour, d'une part, leur parler de son parcours, les inspirer, et [d'autre part], pour leur montrer que c'est possible de réussir", a-t-il commenté.

Pour Ndèye Cissé, l'une des "championnes du changement" ayant pris part à cette initiative, la principale leçon tirée de cette rencontre est qu'il n'est pas possible de "porter un changement sans un solide bagage intellectuel".

Elle estime que Dior Fall, première femme procureure au Sénégal, fait partie de ces "role models" qui, par leur engagement et leur autonomie, inspirent les jeunes filles.

"C'est une femme battante, forte et humble, qui porte le combat des femmes et de tout être humain, au Sénégal comme ailleurs", a-t-elle confié.

Ndèye Cissé a indiqué que son engagement personnel en faveur du changement est antérieur à l'intervention de Plan International, mais que l'organisation lui a offert une plateforme d'expression.

"J'ai toujours été engagée, même avant l'arrivée de Plan, [même si elle] m'a offert l'opportunité de m'exprimer, de dire aux gens ce que je ressens [et] ce que je veux pour ma communauté", a-t-elle ajouté.

Elle reconnaît toutefois que "ce n'était pas facile, au début, de convaincre la communauté du bien-fondé de leur engagement, parce que les gens ne croyaient pas à l'émancipation des femmes et des filles".

Elle se réjouit désormais de constater que les mentalités ont évolué, les jeunes filles bénéficiant davantage du soutien de leurs communautés.