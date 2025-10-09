Sénégal: La mairie décide de fermer temporairement le marché de Keur Matar, les commerçants s'y opposent

Tivaouane — La mairie de Tivaouane a annoncé avoir décidé de fermer au public le marché communal de Keur Matar, du 9 au 19 octobre, pour des opérations de nettoyage, de désinfection et de remise en état général, une mesure que décrient les commerçants, la jugeant "injustifiée".

Selon l'arrêté municipal, pendant la période de fermeture d'une dizaine de jours, toute activité commerciale ou installation de tables et d'étals sera strictement interdite à l'intérieur et aux abords immédiats du marché.

Les travaux seront exécutés par les services techniques municipaux, en collaboration avec les comités de gestion du marché, la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) et les services d'hygiène.

La réouverture est prévue le lundi 20 octobre, après vérification de la conformité sanitaire des lieux par les services compétents, précise le document.

Selon la mairie, cette fermeture s'inscrit dans une politique de salubrité publique et de prévention sanitaire, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Une fronde à l'origine de la mesure

Cette décision intervient dans un contexte de tensions entre la municipalité et les commerçants du marché de Keur Matar, situé dans un quartier populaire de Tivaouane.

Il y a moins de deux semaines, ces derniers avaient annoncé la suspension du paiement des taxes municipales, pour dénoncer ce qu'ils qualifiaient de "négligence prolongée" de la part de la mairie.

Ils réclamaient des mesures urgentes pour sécuriser et assainir ce centre économique vital pour la commune.

"Le marché ne dispose ni de portail, ni d'éclairage, ni de gardien, ce qui favorise la recrudescence des vols", avait déploré Lamine Dème, délégué du marché.

Il avait également pointé du doigt l'absence de nettoyage régulier, à l'origine de l'insalubrité croissante des lieux.

"Les toilettes sont inutilisables et les abords du marché sont envahis par des montagnes d'ordures", avait-il ajouté, soulignant les risques sanitaires pour les usagers et les populations riveraines.

Le marché de Keur Matar, une source essentielle de revenus pour de nombreuses familles de Tivaouane, est fréquenté au quotidien par des vendeurs de denrées alimentaires, de produits de première nécessité et des artisans. "Cet espace est notre outil de travail. Son abandon met en péril nos activités et la sécurité des clients", a insisté M. Dème.

Face à l'absence de réponses à leurs multiples démarches, les commerçants avaient décidé de suspendre le paiement des taxes jusqu'à la prise de mesures concrètes. "Nous demandons l'implication des autorités locales et administratives pour que la situation soit réglée dans les plus brefs délais", avaient-ils martelé.

La municipalité a reconnu la légitimité des doléances et salué "l'endurance" des occupants du marché.

La fermeture temporaire annoncée apparaît ainsi comme une première réponse institutionnelle à une situation qui dure depuis plusieurs mois.

Mais les commerçants s'y opposent.

Ils ont organisé mercredi un point de presse pour protester contre cette décision, après en avoir reçu notification.

Une cinquantaine de commerçants arborant des brassards rouges ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une mesure injustifiée.

Le délégué du marché, Lamine Dème, a déclaré avoir reçu la notification officielle de la mairie la veille.

Estimant que la décision est "dénuée de sens", il appelle le maire à un dialogue inclusif, vu l'impact socio-économique de la fermeture du marché sur des dizaines de familles.

Djiby Ndour, chargé de communication des commerçants, a mis en lumière les nombreuses difficultés auxquelles le marché fait face, notamment l'absence d'éclairage, l'insalubrité persistante et la stagnation des eaux de pluie.

Il a rappelé que, faute de réponse, les commerçants avaient cessé de payer les taxes municipales. "Nous attendons le maire de pied ferme", a-t-il lancé.