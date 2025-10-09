Gabon: Législatives à Mayumba - Tatiana Bouyou (UDB) se retire au profit d'Angélique Ngoma (PDG)

À Mayumba, chef-lieu du département de la Basse-Banio, la campagne pour le second tour des élections législatives, prévu ce samedi 11 octobre 2025, connaît un rebondissement majeur.

Tatiana Bouyou, candidate de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) et députée de la Transition, a officiellement annoncé son retrait de la course. Elle apporte désormais son soutien à Angélique Ngoma, Secrétaire Générale du Parti Démocratique Gabonais (PDG).

Un choix politique réfléchi

Selon plusieurs sources concordantes cette décision résulte d'échanges au sein de la direction de l'UDB, qui a choisi de privilégier une approche d'unité et de stratégie locale. L'objectif serait d'éviter la dispersion des voix dans cette circonscription clé du sud du pays et de favoriser la victoire d'une personnalité d'expérience ce retrait salué par certains observateurs comme un geste de maturité politique traduit la volonté de l'UDB de peser dans la recomposition du paysage électoral post-transition.

Avec le retrait de Tatiana Bouyou, la candidature d'Angélique Ngoma apparaît désormais comme la plus solide pour le second tour. Ce réalignement pourrait sceller l'issue du scrutin à Mayumba, tout en marquant un tournant dans les alliances locales.

Une dynamique d'alliances en expansion

Cette nouvelle configuration à Mayumba pourrait inspirer d'autres ententes politiques à travers le pays. Des discussions similaires seraient déjà en cours dans plusieurs circonscriptions, notamment à Koulamoutou où Blaise Louembé (PDG) affrontera Hilarion Landa (UDB).

Reste à savoir si ces stratégies d'alliances porteront leurs fruits au soir du 11 octobre. Une chose est sûre : à Mayumba le retrait de Tatiana Bouyou rebat les cartes et confère à Angélique Ngoma une avance politique difficile à contester.