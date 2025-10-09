Afrique: Dakhla - Carrefour économique et laboratoire de co-émergence africaine

La région de Dakhla, dans le Sud du Maroc, est sous les projecteurs ce mois d'octobre 2025 grâce à une série d'événements de haut niveau qui mettent en avant son rôle clé comme plateforme d'intégration régionale et continentale. Entre forums économiques, débats sur l'intelligence économique et mobilisation de la diaspora africaine, Dakhla s'affirme comme un centre stratégique d'innovation et de rencontres.

Le 9 octobre, la ville accueille le Forum économique Maroc-France, organisé par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le MEDEF International. Plus de 300 chefs d'entreprises marocains et français sont réunis pour explorer de nouvelles opportunités de partenariats, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, du tourisme durable, de la logistique, de l'agroalimentaire et du numérique. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du renforcement des axes Rabat-Paris, confirmant le territoire comme pont naturel entre l'Europe et le continent africain.

Parallèlement, Dakhla accueille du 9 au 11 octobre la cinquième édition du Forum des Associations Africaines d'Intelligence Économique. Experts, décideurs et diasporas africaines se penchent sur le thème : « Intelligence économique et co-émergence africaine, quels rôles pour les diasporas ? ». Ce forum vise à repenser la coopération, à placer l'intelligence économique au coeur de la souveraineté partagée, et à valoriser le potentiel des communautés africaines vivant à l'étranger.

Évènementiel, attractivité, investissements et innovation sont donc au coeur de l'actualité pour Dakhla. Ville en pleine expansion, elle s'impose comme un modèle de développement accéléré, attirant investisseurs et talents du monde entier, tournée vers un avenir où l'intégration régionale et la co-émergence africaine deviennent une réalité concrète.

La dynamique impulsée à Dakhla en octobre 2025 confirme ainsi la vocation du Sahara marocain à rester une vitrine du développement économique, de l'innovation et de la coopération internationale.