Afrique: Sécurité alimentaire - Placer les agriculteurs au centre des politiques publiques

Lors de la sixième édition du Forum pour la résilience en Afrique, les experts ont plaidé pour un changement de paradigme. Les agriculteurs doivent devenir des pourvoyeurs d'aide alimentaire, en participant activement aux décisions politiques qui les concernent.

Un nouveau modèle de collaboration est essentiel pour renforcer la sécurité alimentaire sur le continent. L'édition 2025 du Forum pour la résilience en Afrique, tenue du 1er au 3 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a mis en lumière le rôle des producteurs, en les transformant en acteurs majeurs de l'aide alimentaire plutôt qu'en simples bénéficiaires. Ces assises ont rassemblé des décideurs politiques et des experts du développement pour aborder la sécurité alimentaire sur le continent.

Le président-directeur général de Greenhouse Ventures, Roland Fomundam, a souligné l'importance de l'engagement direct des agriculteurs dans les discussions politiques. « L'agriculture est cruciale dans les zones en crise », a-t-il expliqué, insistant sur le besoin d'inclure les paysans dans l'élaboration des politiques qui les affectent. La directrice générale adjointe de la FAO, Beth Bechdol, a, quant à elle, mis en avant le rôle des agriculteurs en tant qu'éléments du secteur privé. « Ils investissent et trouvent des solutions, et nous devons travailler ensemble pour un impact plus significatif », a-t-elle déclaré.

L'exemple de la Somalie a été cité par les conférenciers, car le pays a pu mobiliser six milliards de dollars du secteur privé pour relancer son capital humain et faire face aux crises. Selon Martin Fregene de la Banque africaine de développement(BAD), les pays africains doivent s'appuyer sur le système de production existant et aider les petites et moyennes entreprises à doubler leur production. « Il n'y a pas besoin de réinventer la roue », a rappelé cet expert, annonçant des efforts de la BAD pour soutenir les agriculteurs à travers le financement et l'innovation.

Le Forum pour la résilience en Afrique, axé sur le thème « Prévenir pour mieux agir : financer la paix dans un contexte de coopération au développement en transition », demeure une plateforme privilégiée pour explorer des stratégies qui visent à renforcer les efforts de prévention et à stimuler les investissements en faveur de la paix sur le continent. Dans un contexte où la sécurité alimentaire est liée à la paix et au développement, les appels à une collaboration renforcée entre les gouvernements, les agriculteurs et les acteurs du secteur privé n'ont jamais été aussi pressants. Les pays africains entendent se tourner vers leurs agriculteurs pour forger un avenir durable et résilient.