Le procès de l'avocat Paul Kéré, accusé de coups et blessures volontaires, à l'aide d'une arme à feu, ouvert ce matin 9 octobre 2025, au Tribunal de grande instance de Tenkodogo, a été renvoyé au rôle général, pour être programmé.

Sitôt ouvert, sitôt renvoyé. Le procès de l'avocat Paul Kéré, accusé de coups et blessures volontaires, à l'aide d'une arme à feu, ouvert ce matin 9 octobre 2025 au Tribunal de grande instance (TGI) de Tenkodogo, a été renvoyé au rôle général, c'est-à-dire mise en attente sans date précise, pour être programmé.

En cause, le tribunal a expliqué que les affectations des juges à la fin du mois de septembre n'ont pas permis la tenue de l'assemblée générale pour constituer les chambres et établir un calendrier d'audience. Le procureur du Faso a expliqué que le nouveau président du TGI de Tenkodogo a pris fonction hier 8 octobre 2025. Plusieurs autres audiences, qui devraient se tenir ce matin, ont été renvoyées à des dates ultérieures.

Le 2 septembre 2025, une altercation avait éclaté entre Me Kéré Paul et deux habitants de Zano, un village situé à quelques encablures au Sud de Tenkodogo.

Selon le communiqué de la Cour d'appel de Fada N'Gourma d'où relève le TGI de Tenkodogo et publié le 4 septembre 2025, l'avocat aurait fait usage de son arme de poing, blessant une personne. La victime avait été prise en charge par le Centre hospitalier régional de Tenkodogo, d'après toujours les termes du communiqué du procureur général.

Le prévenu, Me Kéré, qui bénéficiait d'une liberté provisoire, après avoir été placé sous mandat de dépôt, était présent à l'audience ce matin.