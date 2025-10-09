À la barre du tribunal de grande instance de Ouahigouya, le mercredi 8 octobre 2025, en présence de ses amis, O.J.M a comparu pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

O.J.M est un ancien Volontaire pour la Défense de la Patrie (VDP) radié à Yako, dans la commune du Passoré. Il est poursuivi pour vol de moto.

Selon le substitut du procureur, les faits se sont déroulés à Yako. D

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

ans la nuit du dimanche 22 juin 2025, monsieur A.M.O se trouvait dans un maquis pour se détendre. Après avoir garé sa moto de marque Sirius à proximité, il discutait tranquillement avec ses amis lorsque O.J.M, radié entre-temps des rangs des VDP, s'est présenté muni d'une clé. Il a ainsi déverrouillé la moto d'A.M.O et a disparu avec celle-ci.

Toujours selon le procureur, après la déclaration de vol déposée par la victime, celle-ci a poursuivi ses recherches. C'est ainsi que, par un heureux hasard, A.M.O a croisé O.J.M circulant sur sa moto. Après vérification, il a confirmé qu'il s'agissait bien de son engin volé quelques jours auparavant. Il a alors conduit O.J.M à la gendarmerie.

Lors de l'interrogatoire, O.J.M a reconnu les faits. Il a déclaré qu'en ouvrant la selle de la moto, il y avait trouvé un téléphone Android ainsi qu'une batterie externe (power bank), qu'il a revendus pour la somme de 30 000 FCFA.

Le substitut du procureur a qualifié les faits de vol aggravé, conformément aux textes en vigueur au Burkina Faso.

En répression, le tribunal a condamné O.J.M à 36 mois de prison, dont 24 mois ferme, ainsi qu'à une amende de 250 000 FCFA, assortie de sursis. Il devra également verser la somme de 65 000 FCFA à la victime, A.M.O, au titre de dommages et intérêts.