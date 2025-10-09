Tunisie: Le pays lance un appel d'offres pour l'achat de 100 000 tonnes de blé tendre

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Office des céréales tunisien a lancé un appel d'offres international pour l'achat d'environ 100 000 tonnes de blé tendre, ont indiqué des négociants européens ce jeudi.

Selon les mêmes sources, citées par Reuters, les origines du blé sont laissées au choix du fournisseur, tandis que la date limite de soumission des offres a été fixée à ce vendredi 10 octobre.

Les livraisons devront s'effectuer en quatre cargaisons de 25 000 tonnes chacune, entre le 5 novembre et le 15 décembre 2025, en fonction de l'origine des marchandises.

Cet appel d'offres intervient un peu plus d'un mois après celui du 3 septembre dernier, lors duquel l'Office avait acquis environ 125 000 tonnes de blé tendre.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.