Tunisie: Le pays lance un appel d'offres pour l'achat de 100 000 tonnes de blé tendre

L'Office des céréales tunisien a lancé un appel d'offres international pour l'achat d'environ 100 000 tonnes de blé tendre, ont indiqué des négociants européens ce jeudi.

Selon les mêmes sources, citées par Reuters, les origines du blé sont laissées au choix du fournisseur, tandis que la date limite de soumission des offres a été fixée à ce vendredi 10 octobre.

Les livraisons devront s'effectuer en quatre cargaisons de 25 000 tonnes chacune, entre le 5 novembre et le 15 décembre 2025, en fonction de l'origine des marchandises.

Cet appel d'offres intervient un peu plus d'un mois après celui du 3 septembre dernier, lors duquel l'Office avait acquis environ 125 000 tonnes de blé tendre.