Tunisie: Ben Arous - Garde à vue de Lassâad Yacoubi dans une affaire de spéculation

Le ministère public près le tribunal de Ben Arous a ordonné la garde à vue de Lassâad Yacoubi, ancien secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, dans le cadre d'une affaire de spéculation et de monopole commercial.

Selon des sources judiciaires, l'affaire concerne la saisie d'environ 13 tonnes de pommes de terre stockées dans un entrepôt illégal attribué à Yacoubi.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette opération et établir les responsabilités éventuelles.