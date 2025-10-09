Tunisie: Décès de l'ancien joueur de l'Espérance de Tunis Abdeljabar Machouch

L'ancien joueur de l'Espérance Sportive de Tunis, Abdeljabar Machouch, est décédé ce jeudi 9 octobre 2025, a annoncé le club dans un communiqué.

Formé au sein des équipes de jeunes de l'Espérance, Abdeljabar Machouch avait intégré l'équipe première à l'âge de 16 ans et demi, au début des années 1960. Il a ensuite défendu les couleurs du club pendant dix saisons (1962-1972), disputant plus de 200 rencontres sous le maillot « Sang et Or ».

L'Espérance et la famille du football tunisien ont exprimé leur tristesse et présenté leurs condoléances à la famille du défunt.

Paix à son âme.