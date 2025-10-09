Tunisie: A Nairobi, le ministre des Affaires étrangères rencontre les membres de la mission diplomatique tunisienne

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé la mission diplomatique tunisienne au Kenya à redoubler d'efforts pour renforcer les relations de coopération bilatérale entre Tunis et Nairobi, ainsi qu'avec les autres pays dans lesquels la mission est accréditée à savoir le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Malawi.

Le ministre a rencontré les membres de la mission, en marge de sa participation aux travaux de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA et du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, organisés à Nairobi les 8 et 9 octobre courant.

A cette occasion, il a souligné la nécessité d'explorer de nouveaux domaines et horizons de coopération et de partenariat avec les pays d'accréditation, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre des regroupements régionaux tels que le COMESA.

Le ministre a, en outre, appelé à renforcer la présence et l'activité de la Tunisie au sein des organisations des Nations unies basées à Nairobi, insistant sur l'importance d'améliorer la qualité des services consulaires au profit des membres de la communauté tunisienne résidant dans les pays concernés.

