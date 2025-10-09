Tunisie: Trois ans de prison pour un ex-président d'un club sportif dans une affaire de corruption

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un tribunal de première instance à Tunis a condamné un ancien président d'un club sportif de renom à trois ans de prison et à une amende d'environ un million de dinars, a-t-on appris de source judiciaire.

Selon la même source, le jugement a été rendu avant-hier par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière. Le dirigeant est accusé d'avoir obtenu des prêts bancaires sans fournir les garanties nécessaires auprès d'une banque publique.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre des enquêtes menées sur des détournements et abus financiers dans plusieurs institutions sportives du pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.