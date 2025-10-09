Tunisie: Trois ans de prison pour un ex-président d'un club sportif dans une affaire de corruption

Un tribunal de première instance à Tunis a condamné un ancien président d'un club sportif de renom à trois ans de prison et à une amende d'environ un million de dinars, a-t-on appris de source judiciaire.

Selon la même source, le jugement a été rendu avant-hier par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière. Le dirigeant est accusé d'avoir obtenu des prêts bancaires sans fournir les garanties nécessaires auprès d'une banque publique.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre des enquêtes menées sur des détournements et abus financiers dans plusieurs institutions sportives du pays.