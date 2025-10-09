Tunisie: Banque mondiale - Déficit en baisse, dette allégée et investissements stables au pays

La Banque mondiale anticipe un déficit budgétaire de 5,7 % du produit intérieur brut (PIB) pour la Tunisie en 2025, selon son dernier rapport régional sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et le Pakistan, publié mardi 7 octobre.

Le rapport prévoit une réduction progressive du déficit à moyen terme, pour atteindre 4,4 % du PIB en 2027, grâce notamment à une meilleure maîtrise de la masse salariale et des subventions.

Parallèlement, la dette publique devrait légèrement reculer, passant de 84,5 % du PIB en 2024 à 83,6 % en 2027. Une évolution que la Banque mondiale interprète comme un signe modeste mais encourageant d'amélioration de la trajectoire d'endettement du pays.

Sur le plan des investissements, la stabilité est également de mise. Les investissements directs étrangers (IDE) devraient se maintenir à un niveau stable, après une progression notable de 21,3 % au premier semestre 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les données de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA), les IDE ont atteint 1 640,5 millions de dinars (MD) à fin juin, contre 1 352,4 MD sur la même période en 2024. Les autorités tunisiennes visent 3 400 MD d'IDE d'ici la fin de l'année et 4 milliards de dinars en 2026, première année de mise en oeuvre du Plan de développement 2023-2026.

Du côté des indicateurs macroéconomiques, la croissance a atteint 2,4 % au premier semestre 2025, contre seulement 1 % à la même période en 2024. L'inflation, quant à elle, a nettement reculé, tombant à 5 % en septembre 2025, soit son plus bas niveau depuis mai 2021, après avoir été de 7 % en 2024 et 9 % en 2023.

Cette amélioration est attribuée à une politique monétaire restrictive menée par la Banque centrale de Tunisie (BCT), notamment à travers la rationalisation du taux directeur. Le taux d'inflation annuel est ainsi passé de 10,4 % en février 2023 à 5 % en septembre dernier. La Banque centrale prévoit une poursuite de cette tendance avec un taux d'inflation moyen de 5,3 % pour l'ensemble de 2025.

Le chômage a également légèrement reculé, atteignant 15,3 % contre 16 % en 2024. Le taux de change est resté stable et les réserves en devises étrangères ont été maintenues à un niveau confortable, équivalant à 104 jours d'importation.

Pour rappel, le ministre de l'Économie et de la Planification a souligné, lors d'une séance plénière au Parlement, l'amélioration des intentions d'investissement et le relèvement de la note souveraine de la Tunisie, qu'il considère comme des signes d'un redressement économique progressif.