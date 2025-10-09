Tunisie: Tunisair approuve une émission obligataire de 150 millions de dinars pour renforcer ses activités

Tunisair a validé une émission obligataire d'un montant de 150 millions de dinars (51,5 millions de dollars), qui sera réalisée en une ou plusieurs tranches sur une période de 12 mois, afin de soutenir la poursuite de ses activités et tenter de surmonter ses difficultés financières.

La décision a été prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 septembre, au cours de laquelle le conseil d'administration a obtenu pleins pouvoirs pour définir les conditions et modalités de l'opération.

La compagnie a confirmé la continuité de ses activités malgré des fonds propres en dessous de la moitié du capital social depuis le 31 décembre 2021. Pour l'exercice 2021, Tunisair avait enregistré une perte nette de 266 millions de dinars (91,5 millions de dollars), avec un déficit cumulé dépassant 1,8 milliard de dinars (620 millions de dollars). Des commissaires aux comptes seront désignés pour établir les rapports financiers des exercices 2022, 2023 et 2024.

Dans ce contexte, un ancien ministre du Commerce a récemment suggéré le recours à des obligations convertibles en actions comme solution de refinancement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le gouvernement tunisien a ordonné, début 2025, des mesures urgentes pour stabiliser la compagnie nationale. Le ministre du Transport, Rachid Amri, a fixé au mois d'octobre l'échéance pour la présentation d'un plan de redressement axé sur la disponibilité de la flotte, la qualité du service, la sécurité et l'expansion du réseau afin d'accroître la part de marché de Tunisair.