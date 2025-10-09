Tunisie: Le gouverneur de Mahdia reçoit une équipe de l'Agence TAP

TUNIS/Tunisie — Le gouverneur de Mahdia, Anis Laadhari, a reçu, jeudi matin, une équipe de l'Agence Tunis Afrique- Presse (TAP), en mission dans le cadre du programme « Focus régions ».

Cette mission prévoit la réalisation d'une série variée de reportages portant sur divers secteurs et sur les préoccupations majeures des citoyens de Mahdia.

Lors de la rencontre, le gouverneur a souligné le rôle fondamental d'un média responsable et constructif, qu'il considère comme un partenaire essentiel pour stimuler le développement.

Il a assuré que le champ d'action est totalement ouvert pour l'équipe de la TAP, afin qu'elle puisse exercer librement son travail d'analyse, d'évaluation et de valorisation, en bénéficiant de tout le soutien logistique et sécuritaire nécessaire pour mener à bien sa mission.

Nommé à la tête du gouvernorat en septembre 2024, Anis Laadhari a dressé un bilan global de la situation du développement régional, évoquant les réalisations accomplies dans plusieurs secteurs.

Il a précisé que sa philosophie d'action repose essentiellement sur le suivi de terrain des projets et des secteurs concernés, tout en associant tous les acteurs locaux à la recherche de solutions concrètes et à la mise en oeuvre des engagements dans les délais fixés.

Dans ce cadre, il a mis en place les « Journées du développement local », une initiative qui a permis de débloquer près de 80 % des projets en suspens.

Cette démarche a renforcé la confiance des citoyens dans la proximité de leurs responsables et a contribué à l'élaboration du plan régional de développement 2026-2030, faisant de Mahdia la première région du pays à présenter son plan à l'échelle nationale.

Laadhari a détaillé les solutions adoptées pour chaque secteur, dont plusieurs sont déjà en cours de mise en oeuvre et montrent des signes d'amélioration.

L'objectif, a-t-il conclu, est de garantir une application efficace de la politique nationale, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.