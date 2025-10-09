Ile Maurice: Nouvelle arrestation du sergent Seeboruth

Le sergent Yeshdeo Seeboruth, âgé de 45 ans et habitant de Vacoas, a été arrêté dans la soirée du mercredi 8 octobre, vers 21 heures, pour avoir enfreint l'une des conditions de sa remise en liberté sous caution. Selon des sources, l'officier n'a pas effectué son appel obligatoire entre 6 heures et 11 heures, comme l'exige une ordonnance de la cour. Il a été ensuite placé en détention au Vacoas Detention Centre, sur ordre de l'assistant surintendant de police Chakouri.

Cette arrestation intervient dans un contexte déjà lourd pour le sergent Seeboruth, impliqué dans l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) portant sur le Reward Money. Les enquêteurs de la FCC soupçonnent qu'il aurait servi de prête-nom pour des transferts d'argent suspects, dont plus de Rs 76,8 millions provenant du compte de l'assistant commissaire de police Dunraz Gangadin.

En juillet, Seeboruth avait passé plusieurs semaines en détention avant d'obtenir sa liberté sous caution, le 6 août, assortie de conditions strictes, notamment l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son domicile.

En manquant à cette obligation, le policier suspendu se retrouve une nouvelle fois dans le collimateur de la justice. Son non-respect des conditions fixées par la cour pourrait compromettre sa liberté conditionnelle et alourdir sa situation judiciaire.