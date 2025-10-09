Ile Maurice: La Banque de Maurice surveille pour protéger les emprunteurs

Le député Roshan Jhummun a interrogé le Premier ministre sur les frais, commissions et garanties exigés par les institutions financières pour l'octroi de prêts, ainsi que sur la possibilité d'instaurer des plafonds pour protéger les emprunteurs.

Dans sa réponse, Navin Ramgoolam (photo) a indiqué que, selon la Bank of Mauritius (BoM), les frais et exigences en matière de garanties sont fixés par chaque institution financière en fonction de ses propres politiques internes et de son évaluation des risques. Cependant, il a rappelé que la BoM, en vertu de l'article 6 de la Bank of Mauritius Act 2004, dispose du pouvoir de réguler ces frais et d'imposer des limites si nécessaire, afin de défendre l'intérêt des clients.

Le Premier ministre a ajouté que la BoM surveille en permanence les frais appliqués par les banques et peut exiger des justifications en cas d'augmentation jugée excessive. En vertu de l'article 57 du Banking Act 2004, les institutions financières sont tenues d'afficher clairement leurs tarifs dans leurs agences et d'en informer le public. Elles doivent également publier ces informations sur leurs propres sites web et sur celui de la BoM et signaler tout changement à la Banque centrale.

Navin Ramgoolam a insisté sur le fait que cette vigilance vise à assurer la transparence et à permettre aux clients de faire des choix éclairés, ajoutant que la BoM peut intervenir en cas de dérives. Le chef du gouvernement a assuré que la protection des consommateurs reste une priorité, même si la fixation initiale des frais relève des institutions financières elles-mêmes.