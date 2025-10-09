Ile Maurice: Des «loopholes» selon le rapport 2024-2025 de l'«Ombudsperson»

9 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Le rapport annuel 2024-2025 du Bureau de l'Ombudsperson for Children, lancé mardi 7 octobre à Quatre-Bornes, met en lumière plusieurs failles persistantes dans le système de la protection de l'enfance. Aneeta Ghoorah (photo), l'Ombudsperson, appelle à plus de synergie entre les institutions et à une révision urgente de certaines lois qui laissent encore trop d'enfants sans encadrement.

«Il y a un gros souci au niveau des enfants de 3 à 5 ans qui ont des handicaps», a-t-elle souligné. «L'Early Childhood Act s'arrête à 3 ans et la Special Education Needs Authority (SENA) ne prend le relais qu'à partir de 5 ans. Que font les parents entre-temps ?»

Cette lacune légale, ditelle, prive plusieurs familles d'un accompagnement essentiel. Le ministère de l'Égalité des genres et de la famille travaillerait actuellement sur une solution, mais l'Ombudsperson insiste : «Je vais veiller à ce que ça se fasse vite.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rapport recense 333 cas traités par le bureau, soit une légère baisse par rapport à l'année précédente, mais «chaque cas compte, car derrière les chiffres, il y a un enfant». Elle maintient aussi qu'il y a des cas qui ne sont pas reportés. Parmi les problèmes récurrents : le harcèlement scolaire, les contenus inappropriés en ligne et les violences domestiques. «La protection des enfants n'est pas seulement la responsabilité des institutions, mais de chaque Mauricien», a plaidé Aneeta Ghoorah, rappelant que le respect, la discipline et la résilience s'inculquent à la maison.

Appel à la collaboration interinstitutionnelle

L'un des constats centraux du rapport demeure le manque de coordination entre les différentes instances : «On a tendance à travailler chacun dans son coin. Et, quand il n'y a pas de synergie, le problème reste entier.» Les recommandations du bureau ont été transmises aux ministères concernés, au Directeur des poursuites publiques, au State Law Office et au Parlement. L'objectif : assurer un suivi concret et éviter que «les rapports restent dans les tiroirs».

Aneeta Ghoorah insiste notamment sur la mise en place d'un one-stop shop, une structure unique permettant d'éviter que les enfants victimes de violences sexuelles ne répètent plusieurs fois leur témoignage. «C'est une mesure simple, humaine et urgente à mettre en place.»

L'Ombudsperson a aussi évoqué l'évolution des mentalités sur des sujets encore sensibles à Maurice, comme les droits des enfants LGBTQ+ et intersexes. «Il y a eu une évolution, il faut le reconnaître. Mais, il reste du travail.» Elle a annoncé une future collaboration avec un avocat mauricien basé à Paris, afin de renforcer la réflexion autour de ces droits.

Concernant le harcèlement et la santé mentale, elle appelle à revoir les politiques anti-bullying dans les écoles, estimant qu'elles ne sont plus adaptées à la réalité actuelle : «Avant, c'était des batailles dans la cour. Aujourd'hui, on parle de cyberharcèlement et de santé mentale fragile.»

Des lois à revoir

Le rapport souligne également certaines lacunes dans le Children's Act de 2022 ou autres types de lois qui devraient bientôt être étudiées par un comité. «Il y a des articles mal formulés ou incomplets. Il faut revoir le texte pour combler les failles», a précisé Aneeta Ghoorah.

Elle conclut sur une note combative : «Je suis une battante. Je mènerai la bataille pour que les parents et les enfants obtiennent justice.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.