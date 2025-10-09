Ile Maurice: En Avant Moris invite à une table ronde ce samedi

Alors que l'obligation d'enregistrer tous les chiens du pays suscite un flot de réactions, l'association En Avant Moris invite à la réflexion. Une table ronde est prévue ce samedi 11 octobre à 10 heures à l'Institut Cardinal Jean Margéot (ICJM), Rose-Hill, afin de réunir ONG, vétérinaires, bénévoles et citoyens autour d'un même objectif : trouver une voie plus pragmatique et humaine pour encadrer la mesure.

Pour Arnaud Vacher, responsable de communication d'En Avant Moris, le problème ne vient pas du principe mais de la méthode. «Nous ne sommes pas contre l'enregistrement, au contraire. C'est une mesure saine et nécessaire. Mais sa mise en oeuvre actuelle est précipitée et mal préparée. Sans accompagnement ni moyens adaptés, elle risque d'aggraver la situation.»

L'association estime que la loi, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, comporte trois failles majeures : un risque d'abandons massifs, une charge déjà ingérable pour la Mauritius Society for Animal Welfare qui manque de ressources et une amende jugée disproportionnée de Rs 100 000 pour les contrevenants. «Cette sanction n'est pas réaliste et pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les chiens concernés», avertit Arnaud Vacher.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour En Avant Moris, la solution passe par une approche progressive et inclusive. Il s'agirait de commencer par les nouveaux chiens et chiots, d'impliquer toutes les parties prenantes - ONG, vétérinaires, autorités et citoyens - et de lancer une véritable campagne nationale de sensibilisation.