Ile Maurice: Shiksha Bheergoonath, une leçon de courage, d'amour et de joie

Shiksha Bheergoonath n'est pas inconnue des Mauriciens mais tous ne connaissent pas son histoire. Derrière son sourire, sa douceur, et ses saluts à tous, se cache une jeune fille forte, qui a traversé de nombreuses épreuves mais qui n'a jamais abandonné. Alors que les autres posent sur elle un autre regard, ses parents voient en elle une force extraordinaire.

Elle est née le 31 mars 2001 et depuis ce jour, Shiksha Bheergoonath n'arrête pas d'illuminer la vie de ses proches. Pour Anil et Vandana, ses parents, elle n'est pas «différente» des autres mais est «une bénédiction, une source d'amour, d'inspiration et de résilience».

Alors qu'elle grandissait, ses parents ont remarqué très tôt qu'elle prenait plus de temps à marcher et à parler que les autres enfants de son âge. C'est à l'école maternelle que sa différence a été remarquée et signalée. Malgré les remarques blessantes d'un instituteur qui disait que Shiksha n'avait pas sa place dans sa classe ou d'élèves qui lui ont fait du mal, elle a continué à avancer, soutenue par sa famille et par des instituteurs bienveillants comme M. Bholah, qui lui ont permis d'obtenir un certificat de fin d'études primaires.

C'est au collège Manilal Doctor SSS à Lallmatie qu'elle a fait son entrée au secondaire, puis au Bon Accueil State College. Consciente des limites du système éducatif classique, sa famille a fini par choisir pour elle un environnement plus adapté, la Laventure Technical School for Disabled, où elle a poursuivi sa formation.

Mais la société reste souvent fermée aux différences. Quand Shiksha a souhaité prendre des cours de chant en hindoustani au Mahatma Gandhi Institute, l'institution a hésité à l'accepter. Son père, artiste et enseignant, a alors décidé de l'y accompagner en tant qu'élève. Ensemble, ils ont terminé le Certificate Level 2, une belle victoire symbolique.

Leur passion pour la musique les a menés encore plus loin : en 2016, leur chanson a remporté le prix du Best Bhojpuri Song of the Year à la Mauritius Broadcasting Corporation. Une consécration pour une jeune fille qu'on disait incapable.

Shiksha a franchi une nouvelle étape en 2019, à l'âge de 18 ans, quand elle s'est fait inscrire comme candidate indépendante aux élections municipales, avec un message fort, «les personnes handicapées ont aussi leur place en politique». Sans grands moyens, elle a obtenu 314 voix. En 2024, elle s'est présentée de nouveau comme candidate indépendante aux élections générales.

Et cette fois, 414 personnes lui ont fait confiance. Son slogan était «Shiksha - Better Living Experiences». Cette jeune fille rêve d'un monde où les élus donneront leur salaire pour le bien commun comme elle le fait déjà avec sa pension de personne handicapée qu'elle utilise pour aider les autres.

Ayant contracté le Covid-19, Shiksha s'est soignée grâce aux plantes médicinales. Elle a créé son propre jardin médicinal qu'elle a partagé généreusement avec la communauté pendant cinq ans. Même si elle doit aujourd'hui restituer le terrain, elle a prouvé que la guérison et la solidarité peuvent pousser dans un même jardin.

Croyante et pratiquante, elle accomplit chaque année différents pèlerinages sur son scooter qu'elle a décoré et qui est le symbole de sa liberté retrouvée. Grâce à ses démarches, les parkings bleus de Grand-Bassin sont désormais accessibles aux personnes handicapées.

Une influence positive sur les réseaux

Avec plus de 30 000 abonnés sur TikTok et 900 000 likes, Shiksha partage des messages de bienveillance, des leçons de vie et des gestes simples du quotidien sur cette plateforme. Elle rappelle souvent que «gagn tou lor portab», une manière de dire que la connaissance et l'ouverture sont à la portée de tous.

Pour découvrir son monde rempli de joie, il suffit de la rencontrer. Shiksha ne se sent pas différente tant elle vit dans un environnement rempli d'amour, de rires et de partage. Elle est très sociable et aime saluer les gens mais très souvent, son papa doit rappeler aux autres avec douceur que sa fille «pe dir ou bonzour, aksept li kouma li ete». Une phrase simple mais puissante. Elle résume toute la philosophie de la famille Bheergoonath : accepter, aimer et célébrer les différences.