Ile Maurice: Xavier-Luc Duval rend hommage à son père et pointe les dérives du gouvernement

Sir Gaëtan Duval demeure une figure incontournable de l'histoire mauricienne. Pour commémorer le 95e anniversaire de sa naissance, plusieurs membres du Parti mauricien social-démocrate se sont réunis ce jeudi 9 octobre au cimetière de St-Jean, où repose celui que beaucoup considèrent comme un visionnaire et un bâtisseur du pays.

Son fils, Xavier-Luc Duval (XLD), a rappelé avec émotion l'aura internationale de son père. «Dans les années 70, il faisait la une de Paris-Match. Il a même fait venir Brigitte Bardot à Maurice, alors qu'il n'y avait que deux vols par semaine vers l'île.»

L'ancien ministre a également rappelé que sir Gaëtan Duval avait su attirer d'autres célébrités et grands investisseurs, contribuant ainsi à faire rayonner Maurice au-delà de ses frontières. «Des personnalités africaines comme Léopold Sédar Senghor ou Omar Bongo faisaient partie de ses relations. Il avait une influence mondiale et a mis Maurice sur la carte du monde.»

Mais au-delà du prestige, Xavier-Luc Duval a tenu à saluer le pragmatisme et la vision sociale de son père. «À une époque où le chômage sévissait, il a compris qu'il fallait développer le secteur manufacturier et attirer des capitaux étrangers. Sir Gaëtan Duval a oeuvré pour le progrès économique et social. Grâce à lui, Maurice a trouvé une direction, une vision.»

Abordant la situation politique actuelle, Xavier-Luc Duval a ajouté : «Le peuple a fait son choix en novembre dernier ; il faut le respecter. Mais il y a un décalage entre les priorités du gouvernement et celles de la population.» En référence à l'affaire Rama Sithanen, il a conclu avec une pointe d'ironie : «Il fallait simplement lui dire que la caisse est vide... ou alors, vide pour certains seulement.»

Les célébrations se poursuivront ce samedi 11 octobre avec un colloque à la mairie de Port-Louis, placé sous le thème évocateur «Sir Gaëtan Duval, citoyen du monde».