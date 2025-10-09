Ile Maurice: Xavier-Luc Duval rend hommage à son père et pointe les dérives du gouvernement

9 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Sir Gaëtan Duval demeure une figure incontournable de l'histoire mauricienne. Pour commémorer le 95e anniversaire de sa naissance, plusieurs membres du Parti mauricien social-démocrate se sont réunis ce jeudi 9 octobre au cimetière de St-Jean, où repose celui que beaucoup considèrent comme un visionnaire et un bâtisseur du pays.

Son fils, Xavier-Luc Duval (XLD), a rappelé avec émotion l'aura internationale de son père. «Dans les années 70, il faisait la une de Paris-Match. Il a même fait venir Brigitte Bardot à Maurice, alors qu'il n'y avait que deux vols par semaine vers l'île.»

L'ancien ministre a également rappelé que sir Gaëtan Duval avait su attirer d'autres célébrités et grands investisseurs, contribuant ainsi à faire rayonner Maurice au-delà de ses frontières. «Des personnalités africaines comme Léopold Sédar Senghor ou Omar Bongo faisaient partie de ses relations. Il avait une influence mondiale et a mis Maurice sur la carte du monde.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais au-delà du prestige, Xavier-Luc Duval a tenu à saluer le pragmatisme et la vision sociale de son père. «À une époque où le chômage sévissait, il a compris qu'il fallait développer le secteur manufacturier et attirer des capitaux étrangers. Sir Gaëtan Duval a oeuvré pour le progrès économique et social. Grâce à lui, Maurice a trouvé une direction, une vision.»

Abordant la situation politique actuelle, Xavier-Luc Duval a ajouté : «Le peuple a fait son choix en novembre dernier ; il faut le respecter. Mais il y a un décalage entre les priorités du gouvernement et celles de la population.» En référence à l'affaire Rama Sithanen, il a conclu avec une pointe d'ironie : «Il fallait simplement lui dire que la caisse est vide... ou alors, vide pour certains seulement.»

Les célébrations se poursuivront ce samedi 11 octobre avec un colloque à la mairie de Port-Louis, placé sous le thème évocateur «Sir Gaëtan Duval, citoyen du monde».

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.