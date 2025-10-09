Ile Maurice: La santé mentale doit être une priorité nationale, plaide Anil Bachoo

La Journée mondiale de la santé mentale a été célébrée ce jeudi 9 octobre, au Brown-Séquard Mental Hospital, à Beau-Bassin. L'événement, organisé par le ministère de la Santé et du Bien-être, s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale visant à promouvoir la sensibilisation et la prise en charge des troubles mentaux

Le ministre de la Santé, le Dr Anil Bachoo, était l'invité d'honneur de cette cérémonie et a prononcé un discours soulignant l'importance de la santé mentale dans la société. Il a également rappelé le rôle essentiel des professionnels de la santé - médecins, infirmiers et psychologues - qui oeuvrent chaque jour pour le bien-être psychologique des patients.

Anil Bachoo a insisté sur le fait que ceux qui prennent en charge des patients atteints de troubles mentaux ne sont pas de simples praticiens, mais des personnes investies d'une mission humaine exigeante, nécessitant compassion, patience et engagement.

La journée a également été marquée par des prestations culturelles présentées par des patients en traitement stable, illustrant leur parcours de réhabilitation et d'intégration sociale. Le Dr Bachoo a visité le département d'ergothérapie, où étaient exposées diverses oeuvres artisanales réalisées par les patients.

Lors de cette cérémonie, le ministre a annoncé plusieurs initiatives majeures : la mise en place prochaine d'une ambulance spécialisée pour les patients en santé mentale, ainsi que la création d'un département spécialisé pour les enfants atteints d'autisme à l'hôpital Brown-Séquard, où ces jeunes pourront suivre un traitement adapté.

Anil Bachoo a enfin encouragé le personnel médical à continuer d'exercer avec bienveillance et dévouement, rappelant que la santé mentale doit être reconnue comme une priorité nationale.