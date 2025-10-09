Ile Maurice: Un projectile explosif lancé près d'une voiture

Le 7 octobre, une femme de 37 ans domiciliée à Baie-du-Tombeau a signalé un incident inquiétant devant son domicile. Selon sa déclaration, alors qu'elle revenait chez elle en voiture, elle a aperçu cinq individus cagoulés adossés au mur de sa propriété. À sa vue, les suspects ont pris la fuite le long de la rue Bengali.

Elle a poursuivi le groupe sur une distance d'environ 100 mètres, jusqu'à ce qu'ils montent à bord d'un véhicule Toyota Aqua gris, garé à l'angle des rues Bengali et Albatross. À environ 15 mètres de leur position, elle a observé l'un des individus lancer un projectile enflammé en direction de sa voiture. Le projectile est tombé à environ 5 mètres de son véhicule et est resté en feu pendant près d'une heure. Aucun blessé n'a été signalé.

La victime s'est rendue à la police le 8 octobre pour faire une déclaration. Elle prévoit de fournir les enregistrements de vidéosurveillance (CCTV) relatifs à l'incident lors de l'enquête.

Une enquête a été ouverte. La bouteille utilisée comme cocktail Molotov a été sécurisée par le personnel du Scene of Crime Office pour analyse. Les policiers travaillent à identifier les auteurs de cette tentative d'explosion.