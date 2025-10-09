Ethiopie: Le pays et l'Union européenne ont conclu un accord de partenariat « Global Gateway » visant à renforcer les investissements dans des secteurs stratégiques.

9 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat « Global Gateway », ouvrant un nouveau chapitre dans leurs relations historiques.

L'accord a été paraphé par le président éthiopien Taye Atske-Selassie et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Ce partenariat vise à stimuler les investissements et la coopération dans des secteurs stratégiques tels que la numérisation, les énergies renouvelables, les systèmes agroalimentaires, la santé, les infrastructures durables, ainsi que la paix et la sécurité.

Avant la signature, les deux dirigeants ont mené des entretiens bilatéraux sur l'approfondissement des relations Éthiopie-UE et l'expansion de la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Le président Taye a souligné que l'initiative « Global Gateway » constitue une opportunité pour bâtir une vision stratégique partagée et un partenariat plus résilient entre l'Éthiopie et l'Union européenne.

La signature de cet accord marque une étape majeure, renforçant plus d'un demi-siècle de relations diplomatiques et donnant un nouvel élan à la déclaration conjointe de 2016 sur l'engagement stratégique entre les deux parties.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.