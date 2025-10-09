Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat « Global Gateway », ouvrant un nouveau chapitre dans leurs relations historiques.

L'accord a été paraphé par le président éthiopien Taye Atske-Selassie et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Ce partenariat vise à stimuler les investissements et la coopération dans des secteurs stratégiques tels que la numérisation, les énergies renouvelables, les systèmes agroalimentaires, la santé, les infrastructures durables, ainsi que la paix et la sécurité.

Avant la signature, les deux dirigeants ont mené des entretiens bilatéraux sur l'approfondissement des relations Éthiopie-UE et l'expansion de la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Le président Taye a souligné que l'initiative « Global Gateway » constitue une opportunité pour bâtir une vision stratégique partagée et un partenariat plus résilient entre l'Éthiopie et l'Union européenne.

La signature de cet accord marque une étape majeure, renforçant plus d'un demi-siècle de relations diplomatiques et donnant un nouvel élan à la déclaration conjointe de 2016 sur l'engagement stratégique entre les deux parties.