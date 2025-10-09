Addis-Abeba — Le président kényan William Ruto a exhorté les États membres du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) à investir davantage dans les institutions financières africaines afin de financer durablement la croissance du continent.

Le président Ruto a officiellement pris la présidence du COMESA lors du 24e Sommet des chefs d'État et de gouvernement, tenu le 9 octobre 2025 au Centre international de conférences Kenyatta (KICC) à Nairobi.

Il succède au président burundais Évariste Ndayishimiye, qui dirigeait le bloc depuis un an.

Dans son discours, Ruto a appelé à une rupture avec les systèmes financiers mondiaux actuels, qu'il a qualifiés de « vestiges d'une époque révolue », affirmant qu'ils continuent de désavantager les pays en développement.

« Le système financier mondial reste prisonnier d'une architecture conçue après la Seconde Guerre mondiale et dominée par les nations riches. Cette structure perpétue les inégalités et réduit la voix de l'Afrique sur la scène internationale », a-t-il souligné.

Le chef de l'État a plaidé pour un renforcement des institutions régionales, notamment la Banque de commerce et de développement (BCD), Afreximbank, la Société financière africaine (AFC) et ZEP-RE, qu'il a décrites comme des piliers essentiels pour mobiliser les ressources africaines au service des priorités du continent.

Il a rappelé que la BCD, créée dans le cadre de la Zone d'échanges préférentiels (ZEP), s'est imposée comme le bras financier du COMESA, soutenant le commerce régional, les investissements et le développement durable.

« Ici au Kenya, nous joignons l'action à la parole », a affirmé Ruto, annonçant un nouvel investissement de 100 millions de dollars dans la BCD, en plus des 50 millions déjà injectés dans Afreximbank.

Il a précisé que ces institutions africaines offrent désormais des crédits à long terme, allant jusqu'à 25 ans, à des taux d'intérêt aussi bas que 2 %, illustrant l'efficacité des solutions financières africaines face aux défis du développement.

Le président Ruto a également souligné la nécessité de stimuler le commerce intra-africain, rappelant que le continent ne représente encore que 3 % du commerce mondial et 14 % des échanges internes.

Le 24e Sommet du COMESA a réuni des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise et des partenaires de développement pour discuter du commerce, de la paix et de l'intégration régionale.

Sous la présidence de William Ruto, le bloc de 21 pays membres, représentant une population de plus de 640 millions d'habitants, entend renforcer son intégration économique et consolider son rôle en tant qu'union régionale majeure promouvant la croissance durable et la stabilité sur le continent africain.