Cote d'Ivoire: Forte progression de 449% du résultat net de la Société africaine de plantation d'hévéas au premier semestre 2025.

Les activités de la Société africaine de plantation d'hévéas (SAPH) dont le siège social se trouve à Abidjan se sont déroulées sous de bons auspices au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024 avec un résultat net en forte progression de 449%.

Selon le rapport d'activité établi par la direction de l'entreprise, ce résultat net affiche un solde de 18,125 milliards de FCFA contre 3,303 milliards de FCFA au 30 juin 2024.

Pour sa part, le chiffre d'affaires s'est élevé à 171,364 milliards de FCFA contre 113,379 milliards de FCFA au premier semestre 2024, soit une augmentation de 58 milliards de FCFA. De l'avis des responsables de la SAPH, cette hausse est le fruit combiné de l'augmentation de 17% des volumes vendus et de celle du prix moyen de vente de 27% sur la période.

Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré un important accroissement de 316% à 26,380 milliards de FCFA contre 6,335 milliards de FCFA à fin juin 2024.

Conséquence de son désendettement progressif, la SAPH voit le déficit de son résultat financier passer de -1,918 milliard de FCFA au premier semestre 2024 à -1,758 milliard de FCFA un an plus tard.

La forte hausse des autres indicateurs de gestion caractérise aussi le résultat des activités ordinaires qui affiche un solde de 24,622 milliards de FCFA contre 4,417 milliards de FCFA au 30 juin 2024 (+457%).

Sur les perspectives qui se dessinent pour leur entreprise, les responsables de la SAPH avancent que l'incertitude économique globale continue de peser sur les cours, même si à l'échelle mondiale le marché du caoutchouc naturel reste caractérisé par une tension structurelle entre offre et demande, une supply chain fragile, et une forte dépendance aux variables climatiques.

A cet égard, ils estiment que « la SAPH adopte donc une attitude prudente quant aux résultats attendus pour le second semestre 2025 et saura s'adapter aux conditions de marché pour préserver son taux de marge et sa trésorerie ». Ils ajoutent qu'au-delà de cet horizon, SAPH stimule et accompagne les initiatives de la filière pour structurer un projet ambitieux d'extension et de renouvellement du verger national et pour labelliser le caoutchouc IVOIRE, gage d'une meilleure reconnaissance internationale.

D'après toujours l'équipe dirigeante, la SAPH poursuit surtout sa stratégie de croissance, d'excellence et de diversification pour renforcer son rang de leader responsable et offrir à tous ses clients le meilleur service en matière de caoutchouc naturel performant.