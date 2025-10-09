Afrique: Ecobank achève son retrait du Mozambique en le vendant à la FDH Bank du Malawi

TLDR

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a finalisé son retrait du Mozambique suite à la vente de sa filiale locale.

FDH Bank devient propriétaire des activités d'EMZ et de ses quatre succursales dans les principales villes du Mozambique.

L'acquisition, entièrement financée par des fonds propres, marque la première expansion de FDH Bank en dehors du Malawi.

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a finalisé son retrait du Mozambique suite à la vente de sa filiale locale, Ecobank Mozambique (EMZ), à FDH Bank Plc, cotée à la Bourse du Malawi. L'opération, annoncée pour la première fois en août 2025, a été pleinement approuvée par les autorités de régulation.

FDH Bank devient propriétaire des opérations d'EMZ et de ses quatre succursales dans les principales villes du Mozambique. Pour Ecobank, le désinvestissement fait partie d'une stratégie plus large de "croissance, transformation et rendement" visant à réaffecter les ressources vers des marchés plus performants à travers l'Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'acquisition, entièrement financée par des fonds propres, marque la première expansion de FDH Bank en dehors du Malawi, reflétant une tendance plus large des banques africaines à rechercher une croissance régionale par le biais d'acquisitions transfrontalières.

Le retrait d'Ecobank fait suite à la récente vente par Nedbank de sa participation de 21,22 % dans ETI à Bosquet Investments, un véhicule d'investissement privé contrôlé par Alain Nkontchou, l'actuel président d'ETI.

Daba est la première plateforme d'investissement en Afrique pour les marchés privés et publics. Télécharger ici

Points clés à retenir

La vente par Ecobank de ses opérations mozambicaines à FDH Bank souligne l'évolution du paysage bancaire africain, où la consolidation régionale et l'optimisation du portefeuille redessinent la dynamique du marché. Pour Ecobank, cette opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de rationalisation des opérations, de renforcement de la rentabilité et de concentration sur les marchés offrant des rendements plus élevés.

Cette sortie fait également suite à de récents changements d'actionnaires, notamment la cession de Nedbank à Bosquet Investments, ce qui témoigne d'une confiance renouvelée dans l'orientation à long terme d'ETI sous la direction de M. Nkontchou. Par ailleurs, l'entrée de FDH Bank au Mozambique fait d'elle l'une des rares banques malawites à avoir une empreinte régionale - une étape notable dans le contexte d'une intégration bancaire intra-africaine croissante.

Alors que les prêteurs africains recherchent des synergies d'échelle et transfrontalières, cette transaction met en évidence la maturation de l'écosystème financier du continent, où les institutions locales sont de plus en plus à l'origine d'une expansion autrefois dominée par les banques mondiales.