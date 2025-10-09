document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Les opinions exprimées dans ces conclusions sont celles des services du FMI et ne représentent pas nécessairement celles du conseil d'administration. Sur la base des observations préliminaires de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au conseil d'administration pour examen et décision.

Washington: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Frédéric Lambert, s'est rendue à Cotonou du 29 septembre au 9 octobre 2025 pour mener des entretiens sur la septième revue du programme économique du Bénin appuyé par le mécanisme élargi de crédit (MEDC) et la facilité élargie de crédit (FEC), et sur la quatrième revue de l'accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

À l'issue de la mission, M. Lambert a fait la déclaration suivante :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les autorités béninoises et les services du FMI sont parvenus à un accord sur les mesures à prendre pour conclure la septième et dernière revue du programme du Bénin appuyé par le MEDC et la FEC et la quatrième revue de l'accord appuyé par la FRD, sous réserve de l'approbation de la direction générale et du conseil d'administration du FMI. L'examen par le conseil d'administration du FMI est prévu pour décembre 2025.

« Au cours des trois années du programme, la résilience économique s'est renforcée grâce à une politique macroéconomique saine et des réformes qui ont initié une transformation structurelle de l'économie. Le dynamisme de l'activité observé au premier semestre de 2025 nous a conduit réviser à la hausse notre prévision de croissance à 7 % pour 2025.

L'ouverture prochaine du pôle agro-alimentaire du Grand Nokoué à Abomey-Calavi et la reprise de la production pétrolière à Sème-Podji devraient contribuer à soutenir la croissance à moyen terme. Le déficit du compte courant de la balance des paiements est estimé en baisse en 2024 par rapport à 2023 avec une réduction du déficit des services et une diminution des importations de biens d'équipement suite au démarrage de la zone industrielle de Glo-Djigbé.

« La performance du Bénin dans le cadre du programme reste solide : tous les objectifs quantitatifs pour fin juin 2025 ont été atteints, avec une exécution budgétaire en ligne avec les objectifs du programme. La reconstitution des marges budgétaires se poursuit après la convergence vers la norme de déficit budgétaire de l'UEMOA de 3% du PIB en 2024, soutenue par une la hausse progressive des recettes fiscales et une exécution budgétaire prudente. Les autorités restent engagées à étendre, au sein de l'enveloppe budgétaire, les filets sociaux, avec des avancées notables dans les programmes pour l'éducation, la santé, et l'assistance sociale en 2025.

« Le projet de loi de finances 2026 soumis au Parlement en septembre 2025 vise un maintien de la discipline budgétaire avec un déficit en dessous de 3%. La poursuite des efforts de mobilisation des recettes continuera de soutenir l'augmentation des dépenses sociales et d'investissement pour répondre aux besoins de développement du Bénin.

« La mission a discuté de mesures visant à soutenir une croissance durable et inclusive concernant notamment la mobilisation des recettes fiscales, la formalisation de l'économie et le développement des petites et moyennes entreprises.

« La mission s'est félicitée de l'achèvement de réformes porteuses de transformation structurelle au cours du programme, en particulier dans les domaines de la gouvernance et la transparence, du climat des affaires, de l'inclusion financière, des filets sociaux, et de la gestion macroéconomique et budgétaire. Au titre de la 7ème revue du programme MEDC/FEC, les autorités ont mis en oeuvre des mesures visant à améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques en publiant les rapports d'audit de plusieurs marchés publics à enjeux importants ainsi que les états financiers des compagnies publiques d'eau et d'électricité (SONEB, SBEE, SBPE) et du Port Autonome de Cotonou pour les années 2022 à 2024. En matière de filets sociaux, les autorités finalisent une cartographie des programmes de protection sociale qui aidera à orienter la politique nationale de protection sociale vers une meilleure efficacité et une plus grande inclusion.

« Les autorités ont résolument progressé dans la mise en oeuvre de leur agenda climatique et devraient achever les 15 mesures de reformes convenues au titre du programme FRD. Parmi les mesures évaluées lors de cette revue, la prise en compte des enjeux climatiques dans le rapport annuel sur les entreprises publiques, l'intégration des vulnérabilités climatiques dans la politique d'entretien des infrastructures publiques, et l'institutionnalisation attendue d'un mécanisme de tarification de l'eau en milieu urbain contribueront à réduire les risques budgétaires et de balance des paiements. L'instauration d'un régime national d'assurance agricole indicielle et l'intégration au registre social des informations sur les risques climatiques, notamment d'inondation, devraient aussi contribuer à renforcer la résilience du Bénin au chocs. Par ailleurs, les autorités ont élaboré une taxonomie de transition et un dispositif de collecte et de diffusion de données sur le climat afin de mieux catalyser les financements climatiques.

« Les membres de la mission ont rencontré M. Romuald Wadagni, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, M. Abdoulaye Bio Tchané, ministre d'Etat, ministre du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale, M. Emmanuel Assilamehoo, directeur national de la BCEAO (banque centrale régionale), ainsi que d'autres hauts fonctionnaires, des représentants de la société civile, des représentants des entreprises et des agriculteurs, des donateurs et d'autres parties prenantes.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités du Bénin pour leur accueil chaleureux et pour le dialogue ouvert et constructif. »