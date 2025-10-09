Cameroun: SDF Cameroun 2025 - Résultats présidentiels annoncés dès 22h via système sécurisé

9 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

À l'approche du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, le Social Democratic Front (SDF) dévoile une organisation méticuleuse pour garantir la transparence du processus électoral. Dans une directive officielle signée par le directeur de campagne Louis-Marie Randeu, le parti annonce son engagement à disposer des résultats définitifs de l'élection présidentielle dès 22h00, le jour même du vote.

Cette annonce intervient dans un contexte où la transmission des PV devient un enjeu crucial de crédibilité pour l'ensemble des acteurs politiques. Le SDF a mobilisé pas moins de 31 670 agents électoraux déployés sur l'ensemble du territoire national, qui ont pour mission de collecter les procès-verbaux de dépouillement dans les différents bureaux de vote. La consigne est formelle : une copie électronique de tous ces documents doit parvenir au centre de compilation du parti avant 20h00, via un système sécurisé spécialement mis en place pour l'occasion.

Cette organisation rigoureuse témoigne de la détermination du parti à exercer un contrôle serré sur le déroulement du scrutin et à pouvoir contester efficacement d'éventuels résultats officiels contestables. La directive souligne l'importance du « strict respect » de cette procédure, confirmant que la phase post-électorale s'annonce décisive dans un contexte politique camerounais particulièrement tendu.

