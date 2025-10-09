Cote d'Ivoire: L'État et le secteur privé unis pour la croissance

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a, au cours de cette cérémonie d'hommage des acteurs du secteur privé organisée en l'honneur du Chef de l'Etat, affirmé que cette rencontre vise à jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et à se projeter sur l'avenir.

Pour lui, le thème de cet évènement : « Les acquis de la gouvernance du Président Ouattara pour le secteur privé : bilan et perspectives » est révélateur. Il illustre un parcours exemplaire, marqué par la détermination et la clairvoyance.

Le ministre a rappelé que la Côte d'Ivoire affiche aujourd'hui l'un des parcours économiques les plus dynamiques du continent. Grâce à la politique du Président Alassane Ouattara, axée sur un secteur privé, moteur de l'économie nationale, qui a réussi à maintenir son expansion, impulsée par des investissements publics massifs, avec une croissance du Pib réel de 7,1% en 2021, de 6,4% en 2022, de 6,5% en 2023 et de 6% en 2024.

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a, par ailleurs, révélé que depuis 2011, ce sont plus de 3 000 milliards de Fcfa qui ont été mobilisés pour renforcer la connectivité nationale et régionale. Ces investissements ont facilité la circulation des personnes et des marchandises.

« Les réformes institutionnelles entreprises ont permis de moderniser la gouvernance du secteur des transports. La digitalisation des procédures administratives a renforcé la transparence et simplifié la relation entre l'administration et les usagers », a-t-il expliqué.

Au dire du premier responsable des Transports, les investissements, majoritairement réalisés en partenariat public-privé, positionnent la Côte d'Ivoire comme un hub portuaire et logistique régional, au service du commerce et de l'industrie.

Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a, pour sa part, exprimé sa gratitude au secteur privé pour son engagement constant. Il a salué la relation de confiance construite entre l'État et les opérateurs économiques, soulignant leur rôle central dans la transformation du pays.

Adama Coulibaly a également rappelé les actions du gouvernement, entre autres l'assainissement du cadre budgétaire et l'instauration d'une stabilité macroéconomique durable, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. Il a aussi évoqué le soutien du gouvernement au tissu économique local, le paiement régulier des dettes intérieures pour soulager la trésorerie des entreprises.

Le ministre a souligné que l'État ne se contente pas de créer un cadre favorable, mais agit de manière tangible pour accompagner le secteur privé.