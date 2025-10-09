La Fédération internationale des ouvriers du transport (Itf), les syndicats et leurs partenaires internationaux appellent à la signature de la convention collective interprofessionnelle des conducteurs routiers, seize ans après son élaboration.

Tapé Albert César, secrétaire général du Conseil national des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire, s'est exprimé à ce sujet lors d'une journée d'études consacrée à l'analyse du projet de convention collective interprofessionnelle du secteur routier, organisée le 25 septembre 2025, dans les locaux de l'Itf-Côte d'Ivoire, à la Palmeraie (Cocody). « La convention vise à encadrer les conditions de travail et à favoriser la professionnalisation du secteur », a-t-il indiqué.

Tapé Albert César a souligné que le secteur est marqué par la précarité et la fréquence des accidents. « La non-signature de cette convention prive les conducteurs de droits fondamentaux : salaires fixes, affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale, congés, repos et couverture sociale. Aujourd'hui, les conducteurs routiers travaillent sous pression », a-t-il déploré.

Élaborée en 2009 avec l'appui des ministères de l'Emploi, des Transports et de l'Artisanat, la convention collective interprofessionnelle devait établir un cadre légal pour encadrer les conditions de travail des conducteurs routiers.

Bayla Sow, secrétaire régional adjoint de l'Itf Afrique, a rassuré que des initiatives seront prises pour poursuivre le lobbying et rencontrer les centrales syndicales. « Nous allons rencontrer les partenaires techniques et financiers, ainsi que les commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale en charge des transports, afin de les sensibiliser et de renforcer le plaidoyer », a-t-il déclaré.

Il a ensuite insisté : « L'Itf porte aujourd'hui vos voix pour faire en sorte que cette convention soit signée, afin que le secteur du transport retrouve toute la professionnalisation qui lui revient. »