Cote d'Ivoire: Lutte contre le changement climatique - Une alliance intensifie les actions pour l'enseignement de la justice climatique à l'école

9 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

L'Alliance panafricaine pour la justice climatique (Pacja-Côte d'Ivoire) intensifie ses actions en faveur de l'intégration de la justice climatique dans les curricula d'enseignement. Dans une note d'information transmise à la rédaction le lundi 6 octobre 2025, l'Alliance indique avoir tenu plusieurs rencontres à cet effet.

Une équipe composée du coordonnateur national, le Dr Durand Oboué ; du vice-président de la Commission universitaire et recherche, le Dr Pierre Kouadio, ainsi que des membres de la Commission plaidoyer de Pacja-Côte d'Ivoire, a été reçue par plusieurs ministères et partenaires : le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique ; celui de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, ainsi que l'Ong Save the Children.

La Direction générale du développement durable, qui a échangé avec la délégation au nom du ministère de l'Environnement, a exprimé son intérêt à soutenir le plaidoyer pour l'intégration de la justice climatique dans les curricula d'enseignement. Elle a par ailleurs salué l'initiative de Pacja-Côte d'Ivoire, qui élabore un manuel sur la justice climatique à l'intention des enfants âgés de 8 à 14 ans.

Au niveau du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, notamment à la Direction de la pédagogie et des curricula, la délégation de Pacja en charge du plaidoyer a insisté sur les raisons pour lesquelles la justice climatique mérite d'être enseignée.

« Éveiller la conscience des jeunes ivoiriens sur l'existence d'une crise dont ils sont victimes, mais dont ils ne sont pas responsables ; former les générations actuelles et futures afin de les rendre capables d'apporter des solutions innovantes à la crise climatique ; sensibiliser ces générations aux solutions technologiques existantes et montrer à la jeune génération la nécessité de passer à l'action climatique », a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne les modules à enseigner au niveau technique et professionnel, l'Alliance précise qu'ils seront orientés vers les technologies liées aux énergies renouvelables ; les technologies relatives à l'agriculture durable et intelligente ; les technologies de lutte contre les feux de brousse et la sécheresse, et les technologies de lutte contre l'érosion côtière.

Ces modules d'enseignement devraient contribuer à la création de technologies favorisant l'adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Quant à Save the Children, la séance de travail entre l'équipe de Pacja et l'organisation a consisté à faire de cette institution internationale, un partenaire et un allié pour faire aboutir le plaidoyer.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

