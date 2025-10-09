Cote d'Ivoire: Santé - Les 2e et 3e du Prix national d'excellence honorés

9 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Pour leur engagement et leur dévouement au service de la santé publique, les lauréats classés 2e et 3e au Prix national d'excellence de la Santé 2025 ont été distingués le lundi 6 octobre 2025, à Abidjan. Au nombre de six, ils ont été reçus par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba.

Les professeurs Dago-Akribi épouse Aka Louise, psychologue clinicienne au Cnrao, et Méliane N'Dhatz épouse Sanogo, médecin et enseignante en pneumophtisiologie, ont respectivement occupé les 2e et 3e places dans la catégorie des cadres supérieurs de la santé.

Du côté des agents paramédicaux, les 2e et 3e prix sont revenus à messieurs Kouadio Norbert, infirmier diplômé d'État-major exerçant au dispensaire rural de Kodatchard, dans la région de la Nawa, et Moussa Sylla, également infirmier diplômé d'État-major, en poste au centre de santé rural de Kondé-Yaokro, dans la région du Bélier.

Concernant les établissements sanitaires, l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) et l'Établissement public hospitalier départemental de Yopougon-Attié se sont positionnés aux 2e et 3e places.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, les premiers lauréats du Prix national d'excellence de la Santé 2025 ont été célébrés lors de la Journée nationale de l'excellence, au palais présidentiel de Côte d'Ivoire, le 4 août 2025.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.