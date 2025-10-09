Cote d'Ivoire: Santé - Les 2e et 3e du Prix national d'excellence honorés

Pour leur engagement et leur dévouement au service de la santé publique, les lauréats classés 2e et 3e au Prix national d'excellence de la Santé 2025 ont été distingués le lundi 6 octobre 2025, à Abidjan. Au nombre de six, ils ont été reçus par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba.

Les professeurs Dago-Akribi épouse Aka Louise, psychologue clinicienne au Cnrao, et Méliane N'Dhatz épouse Sanogo, médecin et enseignante en pneumophtisiologie, ont respectivement occupé les 2e et 3e places dans la catégorie des cadres supérieurs de la santé.

Du côté des agents paramédicaux, les 2e et 3e prix sont revenus à messieurs Kouadio Norbert, infirmier diplômé d'État-major exerçant au dispensaire rural de Kodatchard, dans la région de la Nawa, et Moussa Sylla, également infirmier diplômé d'État-major, en poste au centre de santé rural de Kondé-Yaokro, dans la région du Bélier.

Concernant les établissements sanitaires, l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) et l'Établissement public hospitalier départemental de Yopougon-Attié se sont positionnés aux 2e et 3e places.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, les premiers lauréats du Prix national d'excellence de la Santé 2025 ont été célébrés lors de la Journée nationale de l'excellence, au palais présidentiel de Côte d'Ivoire, le 4 août 2025.