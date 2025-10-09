Cote d'Ivoire: Nomination FIFA 2025-2029 - Trois Ivoiriens à des postes clés du football mondial

9 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba (stagiaire)

La Fédération internationale de football association (Fifa) a confié le mercredi 8 octobre 2025, de hautes responsabilités à trois dirigeants du football ivoirien, au sein de commissions stratégiques. Il s'agit de Yacine Idriss Diallo, qui prend la tête de la Commission des médias et de la communication ; Mamadou Koné, qui intègre la Commission des compétitions masculines de jeunes et Malika Madeleine Diakité-Tanny, la Commission des compétitions féminines de sélections.

À la Commission des médias et de la communication. Yacine Idriss Diallo, président de la FIF, aura pour mission de définir et de superviser la stratégie mondiale de visibilité, ainsi que les relations institutionnelles et médiatiques de la faîtière du football. Quant au 3e vice-président de la Fif, Mamadou Koné, il rejoint la Commission des compétitions masculines de jeunes, où il contribuera à la conception, à l'organisation et à l'amélioration des tournois U17 et U20.

Objectif : renforcer la qualité et la portée des compétitions de jeunes à travers le monde. Pour sa part, Malika Madeleine Diakité-Tanny, 4e vice-présidente de la Fif, elle intègre la Commission des compétitions féminines de sélections où elle participera à la planification des tournois internationaux et au suivi des programmes de développement du football féminin, un secteur en pleine expansion.

En accédant à ces fonctions, la Côte d'Ivoire confirme son ascension dans les sphères décisionnelles du sport roi. Elle ne se contente plus de jouer sur le terrain : elle participe désormais à écrire les règles du jeu.

